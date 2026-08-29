Murió un joven de 21 años tras descompensarse durante un partido de fútbol 5

Un partido de fútbol 5 terminó en tragedia en Catamarca cuando un chico de 21 años se descompensó y murió. Ocurrió el pasado jueves en la capital provincial y, según testimonios, quienes estaban cerca intentaron asistirlo, pero falleció en el lugar.

El joven fue identificado como Gonzalo Martín Acosta. Se encontraba en el complejo deportivo ubicado en inmediaciones de las avenidas Presidente Castillo y Belgrano, en San Fernando del Valle de Catamarca, junto a un grupo de amigos.

Cuando se descompensó, sus compañeros y otras personas que estaban en el predio pidieron asistencia médica y empezaron a ayudarlo. También se realizaron maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada del personal de emergencia, pero no pudieron salvarlo.

El fiscal del Distrito Oeste, Ricardo Córdoba Andreatta, quedó a cargo de la investigación y ordenó realizar las pericias necesarias para determinar qué provocó la muerte del joven.

Qué determinó la autopsia al joven de 21 años que murió durante un partido de fútbol 5





La muerte del joven causó conmoción entre quienes se encontraban en el complejo y los vecinos de la zona, sobre todo porque había ido a disfrutar de un momento de distensión con amigos cuando todo ocurrió de manera repentina.

Por orden de la Justicia, el cuerpo fue trasladado por personal de Bomberos hasta el Cementerio Municipal, donde se realizó la autopsia para establecer las causas del fallecimiento.

El joven de 21 años fallecido en la cancha de fútbol 5 fue identificado como Gonzalo Martín Acosta (Imagen ilustrativa).

El estudio forense terminó cerca de las 9 de la mañana del viernes y determinó que Acosta murió por muerte súbita, según informó el medio local Catamarca Ya.

Con el resultado de la autopsia y al establecerse que se trató de una muerte por causas naturales, la Justicia dispuso el archivo de las actuaciones. Luego, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Qué significa la muerte súbita





La muerte súbita describe un fallecimiento que aparece sin previo aviso y en muy poco tiempo. Puede ocurrir incluso en personas que no tenían síntomas visibles o que llevaban una vida normal y no sabían que podían tener algún problema de salud.

Para la medicina, se habla de muerte súbita cuando la persona muere poco después de comenzar con algún síntoma, generalmente dentro de la primera hora. También se considera dentro de esta categoría cuando había sido vista en buenas condiciones durante las 24 horas anteriores.

En el caso de Gonzalo Martín Acosta, los estudios realizados después de su muerte determinaron que se trató de un cuadro de muerte súbita.