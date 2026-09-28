Un joven murió aplastado por una carroza que se desenganchó de una camioneta

Un joven de 29 años murió tras quedar atrapado entre una carroza y una camioneta en Jujuy.

Todo ocurrió el domingo alrededor de las 19 sobre la avenida Bolivia, cuando la carroza del Bachillerato Provincial N°16 era trasladada hacia la zona de Los Huaicos luego de la ceremonia de entrega de premios de la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Llegó a un sector con pendiente y la lanza metálica que unía la carroza con la camioneta se desprendió de manera imprevista. La estructura comenzó a desplazarse y generó una situación de extrema urgencia.

Ante el desperfecto, el joven intentó intervenir para solucionar el problema en el enganche. La víctima no era alumno del establecimiento, sino un ayudante externo que colaboraba de a pie con el traslado de la carroza.

Impulsada por la pendiente, la estructura continuó avanzando sin que pudieran detenerla. El joven quedó atrapado entre los fierros de la carroza y la parte trasera de la camioneta.

Murió después de ser trasladado al hospital

Luego del accidente, el joven fue llevado de urgencia al Hospital Pablo Soria donde, pese a la atención médica, murió a las pocas horas debido a los gravísimos traumatismos que sufrió.

La celebración había reunido a las comunidades de 84 establecimientos educativos de toda la provincia y terminó con la tradicional entrega de premios. La tragedia ocurrió cuando comenzaba el regreso de una de las carrozas participantes.

La noticia generó conmoción en Jujuy y también tuvo repercusión fuera de la provincia. Constanza Lastra Errasti, flamante Representante Nacional de los Estudiantes 2026, publicó un mensaje en sus redes sociales para acompañar a los familiares y allegados de la víctima.

"Mis condolencias a la familia, amigos y a toda su comunidad. Que en paz descanse el joven de 29 años que sufrió el accidente. Mucha fuerza en este difícil momento", escribió la joven en una de sus historias en su cuenta de Instagram.



