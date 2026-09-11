Murió un peatón atropellado por un colectivo en una importante avenida de CABA

Un hombre, de alrededor de 30 años, perdió la vida esta mañana tras ser atropellado por un colectivo de la línea 152 en el barrio porteño de Retiro. Como consecuencia de la violenta colisión, la víctima sufrió heridas fatales de forma instantánea, al tiempo que un pasajero resultó herido por la brusca maniobra y el chofer del transporte debió recibir asistencia psicológica por un cuadro de shock.

El trágico hecho se produjo en la Avenida Santa Fe al 983, entre Suipacha y Carlos Pellegrini. La brutalidad del impacto provocó el deceso inmediato del peatón, mientras que dentro de la unidad un pasajero mayor de edad sufrió politraumatismos leves producto de la intensa frenada realizada por el conductor para intentar evitar el arrollamiento.

Instantes después del siniestro, dos ambulancias del SAME arribaron a la zona, aunque los profesionales médicos solo pudieron constatar que las lesiones del peatón eran incompatibles con la vida.

A raíz del desenlace fatal y el estado de alteración del conductor de la línea 152, las autoridades solicitaron la intervención del equipo de Factores Humanos del SAME para contener al chofer, quien atravesaba una crisis nerviosa.

En el lugar se desplegó un dispositivo de seguridad a cargo de la Policía de la Ciudad para resguardar la escena y permitir el trabajo de los peritos viales.

Mujer de 78 años bajó del colectivo, se enganchó el pie y murió atropellada





Cabe recordar que el martes 25 de agosto se produjo un episodio similar en el barrio porteño de Colegiales, cuando una mujer de 78 años perdió la vida de manera trágica.

La víctima descendió de una unidad de la línea 67, en el carril exclusivo del Metrobús de la avenida Cabildo, cuando quedó enganchada y fue arrastrada varios metros sobre el asfalto.

Fuentes policiales indicaron que la mujer bajó del colectivo y, en circunstancias en las que el chofer reanudó la marcha, su pie quedó atrapado. Esto provocó que fuera arrastrada a lo largo de la calzada hasta quedar finalmente bajo las ruedas del transporte público.