Una adolescente de 16 años murió tras descompensarse en un recital de la banda de k-pop "Stray Kids" en San Isidro

Una adolescente de 16 años murió este lunes luego de descompensarse mientras ingresaba al recital de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro. El episodio ocurrió alrededor de las 19 y generó un operativo de emergencia en las inmediaciones del predio.

La joven, identificada como D.G.P., se encontraba acompañada por su cuñada, de 22 años, cuando sufrió la descompensación. De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de San Isidro, el episodio ocurrió mientras la adolescente se aprestaba a ingresar al espectáculo.

Ante esto, la menor recibió asistencia de los servicios de emergencia y fue trasladada rápidamente en ambulancia al Hospital Central "Dr. Melchor Ángel Posse", ubicado a unos 400 metros del Hipódromo de San Isidro.

Pese a las maniobras de reanimación realizadas por los médicos, la adolescente falleció pocos minutos después como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Por el momento, la investigación busca establecer las circunstancias que provocaron la descompensación.

Tras conocerse la muerte, la Municipalidad de San Isidro informó que el evento contaba con los servicios de emergencia reglamentarios exigidos, entre ellos ambulancias, socorristas, personal de la Cruz Roja y puestos de hidratación.

Además, las autoridades señalaron que el operativo municipal verificó los servicios previstos y que el evento contaba con un Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud del Municipio. La Justicia deberá determinar ahora las causas del fallecimiento.

El comunicado que publicó la compañía tras la muerte de la joven en la previa del recital de la banda de k-pop en Argentina.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro, mientras el Municipio aseguró que colabora con las autoridades. Por su parte, DF Entertainment, organizadora del recital, expresó sus condolencias a la familia y señaló que se encuentra colaborando con la investigación.