Murió una chica de 22 años que iba en moto: fue embestida en la Ruta 9 y el conductor escapó

Un choque fatal sobre la Ruta Nacional 9, en Tucumán, terminó con la vida de Agustina Milagro Coronel, una joven de 22 años que viajaba como acompañante en una motocicleta. El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes, a la altura de El Arsenal y el country Vilago, en la zona de Los Pocitos. El conductor del auto involucrado escapó sin asistir a las víctimas y ahora es buscado por la Justicia.

La joven circulaba en una moto roja, en sentido norte-sur, junto a otro muchacho cuando un automóvil que transitaba por la misma ruta la rozó violentamente. Por la fuerza del impacto, Agustina salió despedida de la moto y cayó sobre el asfalto. Murió en el lugar.

El choque provocó una segunda colisión. Tras el primer impacto, el conductor de la Honda Wave perdió el control y terminó chocando contra otra motocicleta, una Keller azul que circulaba por la zona.

Cómo fue el choque fatal en la Ruta 9

Los dos ocupantes de la Keller resultaron ilesos. La situación fue distinta para el joven que acompañaba a Agustina, quien sufrió heridas de consideración y debió ser trasladado de urgencia en ambulancia a la guardia del Hospital Padilla.

Mientras las víctimas necesitaban asistencia, el automovilista que habría provocado el primer impacto continuó su marcha y escapó a toda velocidad. No se detuvo para ayudar a los motociclistas ni permaneció en el lugar para responder por lo ocurrido.

La policía trabajando en el lugar.

La oscuridad de la madrugada dificultó la identificación inmediata del vehículo. En ese momento, los testigos no pudieron aportar datos precisos sobre la marca, el modelo o la patente del auto que intervino en el choque.

La investigación para encontrar al automovilista

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios N.º 2, que busca reconstruir la secuencia del accidente y determinar quién conducía el automóvil que escapó tras la colisión.

Como parte de las primeras medidas, la fiscalía ordenó el secuestro de las dos motocicletas para realizar las pericias técnicas correspondientes. Los estudios deberán aportar elementos para establecer la mecánica del siniestro y precisar cómo se produjo el impacto inicial.

En paralelo, efectivos de la Comisaría de Los Pocitos trabajan en el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en el sector. Las grabaciones podrían ayudar a identificar el vehículo y reconstruir su recorrido antes y después del choque.

La causa fue caratulada preventivamente como "homicidio culposo". Mientras avanzan las diligencias, los investigadores intentan reunir pruebas que permitan localizar al conductor y establecer las responsabilidades por la muerte de Agustina.

La familia de Agustina pide justicia

Tras la muerte de la joven, sus familiares comenzaron a reclamar que el responsable sea identificado y responda ante la Justicia. La fuga del automovilista, que abandonó el lugar sin asistir a las víctimas, se convirtió en uno de los puntos centrales del reclamo.

La familia también organiza una marcha para el martes con el objetivo de pedir Justicia y reclamar avances en la investigación.

Mientras la fiscalía reúne pruebas y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con el conductor que escapó después del choque fatal en la Ruta Nacional 9.