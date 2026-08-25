Murió una mujer tras perder el control del auto y chocar de manera violenta contra un local

Una madrugada de terror se vivió en la localidad bonaerense de Quilmes, donde una mujer perdió el control de su automóvil, impactó de lleno contra el frente de un local comercial y murió en el acto. El trágico episodio, que conmocionó a los vecinos de la zona, quedó registrado por una cámara de seguridad privada.

El siniestro vial ocurrió este domingo en la intersección de las avenidas Smith y Acha, cuando un vehículo marca Peugeot de color azul circulaba por el lugar. Por motivos que todavía son materia de intensa investigación por parte de la Justicia, la conductora perdió el dominio total del rodado.

En las imágenes que circulan y forman parte de la causa, se observa la violencia con la que el auto se desvía de su trayectoria original y termina estrellándose de forma frontal contra la persiana de un comercio local.

Las alarmas de los negocios aledaños se activaron de inmediato por la onda expansiva del choque, alertando a los frentistas que salieron a la calle desesperados.

Tras el llamado de urgencia de los testigos, personal del SAME y efectivos policiales se presentaron rápidamente en la escena del hecho. Los médicos constataron que la mujer sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte casi de manera instantánea.

Así quedó el vehículo de la mujer que falleció tras impactar contra un comercio (Gentileza: La Noticia de Quilmes)..

En paralelo, se vivió un momento dramático cuando los equipos de emergencia debieron trasladarse hasta la vivienda de los allegados de la víctima, situada a pocas cuadras del lugar del impacto.

Al recibir la devastadora noticia, varios familiares sufrieron fuertes descompensaciones y tuvieron que ser asistidos de urgencia por profesionales sanitarios, según indicó Info Quilmes.

Las autoridades policiales y judiciales trabajan para esclarecer las causas exactas que desencadenaron la tragedia.

Por lo pronto, se analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar si la conductora sufrió una descompensación previa, una falla mecánica o si hubo intervención de otro vehículo en la fatídica esquina quilmeña.