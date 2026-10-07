Murió una patinadora de 8 años tras ser golpeada por un arco de fútbol cuando practicaba

La comunidad bonaerense de General Villegas se encuentra consternada por la muerte de una nena de 8 años, quien falleció tras recibir un golpe en la cabeza mientras practicaba patín en un club local.

Fuentes policiales informaron que el trágico hecho ocurrió el martes pasado en el gimnasio del Club Eclipse Villegas, en donde la menor recibió un fuerte golpe en la cabeza y, pese a haber sido trasladada de urgencia al hospital municipal, no pudieron reanimarla.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según la información publicada por el medio local Diario Actualidad, el hecho ocurrió durante una práctica de la disciplina, cuando la menor se habría enganchado con la red de uno de los arcos ubicados en el gimnasio, lo que habría provocado la caída de la estructura sobre ella.

Como consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada al hospital municipal donde recibió atención médica, pero finalmente falleció.

Investigación del episodio

Luego del episodio, se inició una investigación penal para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y establecer eventuales responsabilidades.

En particular, se busca determinar las condiciones en las que se encontraba la estructura y cómo se produjo su caída durante la actividad deportiva.

Comunicado del club

Por otra parte, el fallecimiento fue comunicado por el Club Eclipse Villegas (fundado en 1924) en sus redes sociales.

La institución expresó su "profundo dolor, conmoción y un inmenso pesar" por la muerte de una de sus deportistas y acompañó a la familia, amigos y profesores de la niña. "No existen palabras que puedan describir o aliviar el dolor frente a una pérdida tan incomprensible", señaló el club en su mensaje.

A raíz de lo ocurrido, la institución decretó duelo institucional y dispuso la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus actividades deportivas, sociales y administrativas como muestra de respeto y recogimiento.

Parte del comunicado del club (Twitter).

Además, el club manifestó que se encuentra "a entera y absoluta disposición de las autoridades competentes", y que colaborará con la investigación para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

Conmoción en el club por el accidente (Twitter).

Por último, desde la institución pidieron a la comunidad "máximo respeto, prudencia y empatía" hacia la familia de la menor ante el momento de profundo dolor que atraviesa.



