Murió una turista francesa de 29 años en una avalancha en el Cerro Crestón

Una turista francesa de 29 años murió en una avalancha en el Cerro Crestón. Se encontraba con un hombre de la misma nacionalidad, que fue rescatado con algunas lesiones.

El episodio fue registrado en las inmediaciones del Lago del Desierto, cercana a El Chaltén, según informó La Opinión Austral.

Alrededor de las 12:30 de este martes se produjo un desprendimiento de nieve en una zona de alta montaña, cuando ambas se encontraban en la zona.

Tras recibir el alerta sobre el hecho, se realizó un operativo de rescate en el que tuvieron participación personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud.

Los rescatistas debieron trasladarse hasta Lago del Desierto, ubicado a 35 kilómetros de El Chaltén.

Lograron ubicar a los dos turistas franceses que habían quedado atrapados por el desprendimiento.

La joven de 29 años murió como consecuencia de la avalancha. En cuanto a su compañero, fue evacuado y trasladado para recibir atención médica.