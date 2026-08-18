"No tenés límites": baleada y desde la clínica, Beller mostró los chats que complican a Cerimedo

Luego del ataque que sufrió en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la abogada y activista política Nadia Beller -que recibió disparos por parte de dos presuntos sicarios- publicó desde el centro de salud en el que se recupera presuntos chats con su expareja y exasesor presidencial Fernando Cerimedo.

"Ahorcarme y tirarme por todos los suelos y golpearme el pómulo no es pegar. Mirá vos", escribió Beller en uno de los primeros mensajes, fechados el 11 de julio de este año, en los que cuestiona a Cerimedo por una presunta agresión física. En otra parte de la conversación, le reprocha que sus anteriores pedidos de disculpas no hayan sido sinceros y asegura que ya había advertido su forma de actuar. Cerimedo, por su parte, habría insistido en sus disculpas para después acusarla de no tener "límites tampoco y entonces la cuota de amor se nota que se fue".

Las fotos de las presuntas lesiones

Además de la conversación, Beller publicó fotografías que, según los mensajes que las acompañan, buscaban mostrar las consecuencias de la supuesta agresión que le atribuye al consultor argentino. En una de las imágenes aparece una rodilla con una zona visiblemente inflamada -"Mirá mi rodilla", escribió-, y en las siguientes capturas se observan marcas rojizas y moretones en distintas partes del cuerpo.





Uno de los mensajes resulta particularmente relevante por la descripción de las lesiones: "Se me está haciendo morete en el cuello y el del pómulo se me está irradiando hasta abajo del ojo". Ante ese reclamo, Cerimedo le habría respondido que se colocara frío. Beller rechazó la sugerencia, le contestó que necesitaba alejarse de él y señaló que ya había usado hielo pero que la hinchazón continuaba.





Las imágenes, por sí solas, no permiten determinar cuándo ni cómo se produjeron las lesiones. Sin embargo, la víctima las habría difundido en redes sociales como evidencia de la presunta violencia que habría sufrido durante su vínculo con Cerimedo.

El mensaje de Beller tras sobrevivir al ataque

La difusión de estos chats se produjo después de que Beller fuera atacada a tiros frente a un hotel de Santa Cruz. Según la reconstrucción policial, dos hombres vestidos como repartidores que se movilizaban en una moto la interceptaron y uno de ellos le disparó al menos tres veces antes de escapar. La mujer sobrevivió y permanece internada. En declaraciones desde la clínica, aseguró que fingió estar muerta para que no la "remataran" y responsabilizó públicamente a su expareja: sostuvo que había acudido al hotel por pedido de Cerimedo y que, según su versión, él le había asegurado que contaría con custodia policial.

Horas después del ataque, Cerimedo fue detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando presuntamente intentaba abandonar Bolivia rumbo a la Argentina. Este martes, el caso dio un nuevo giro: el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que quedó imputado por el delito de tentativa de feminicidio. La Fiscalía anticipó que solicitará su detención preventiva por considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación, y no descartó que existan otros autores intelectuales detrás del atentado.

Quiénes son Beller y Cerimedo

Nadia Beller, de 33 años, es abogada y analista política, oriunda de Santa Cruz de la Sierra. En 2019 fue candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS) y defendió públicamente al entonces presidente Evo Morales. Desde la clínica, además, reveló que está embarazada de pocas semanas.

Fernando Cerimedo es consultor político y publicista argentino, uno de los fundadores de La Derecha Diario y exasesor de comunicación de Javier Milei. En Bolivia se desempeñaba como asesor vinculado al gobierno del presidente Rodrigo Paz y había ganado notoriedad por sus enfrentamientos en redes con el MAS y el entorno de Morales.