Nena de 12 años se descompensó en la escuela y denunció que la drogaron sus compañeros

Una nena de 12 años fue internada tras sentirse mal en una escuela de Santiago del Estero. Su familia sospecha que compañeros disolvieron una pastilla en una botella de agua.

La Justicia investiga el episodio ocurrido el martes al mediodía en la Escuela N°940 de Colonia Tinco, en Las Termas de Río Hondo. La nena se descompensó después de tomar agua de una botella que le habrían ofrecido algunos compañeros.

Según la denuncia presentada por la madre, la menor comenzó a sentirse mal dentro del aula y terminó descompensada. El episodio generó preocupación entre sus familiares, que sospechan que sus compañeros pudieron haber en el agua que tomó la estudiante.

La situación fue advertida por el hermano mayor, de 17 años, quien había ido a retirarla de la escuela. Al llegar al aula, la encontró descompensada y junto a sus compañeros, por lo que la familia decidió trasladarla para que recibiera atención médica.

Desde la familia también señalaron que la situación no sería un hecho aislado. La menor habría atravesado anteriormente episodios de burlas y hostigamiento por parte de compañeros, por lo que sus allegados ya habían intentado abordar esas situaciones antes de la descompensación.

La familia realizó la denuncia en la comisaría

Después del episodio, la madre se presentó en la Comisaría N°6 de la Mujer y la Familia de Las Termas para realizar la denuncia.

La menor fue trasladada inicialmente a un Centro Integral de Salud y luego derivada al CEPSI para que le realizaran una evaluación de mayor complejidad. Tras recibir atención médica, evolucionó favorablemente y quedó fuera de peligro.

Mientras tanto, la causa quedó a cargo de la fiscal Daiana Pérez Vicens, quien ordenó solicitar un informe exhaustivo sobre los antecedentes vinculados con el colegio. Los investigadores deberán determinar qué sustancia habría ingerido la menor, quiénes pudieron haber intervenido y bajo qué circunstancias ocurrió la descompensación.

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