Nene sufrió convulsiones, en el hospital le detectaron cocaína y detuvieron a los padres

Una pareja fue detenida en las últimas horas en la ciudad de Rosario en el marco de una investigación judicial por el presunto suministro de estupefacientes a su hijo. El menor debió ser internado de urgencia tras sufrir un cuadro de convulsiones y los análisis médicos posteriores confirmaron la presencia de cocaína en su organismo.

El hecho ocurrió el pasado 8 de septiembre, pero cobró trascendencia pública tras los arrestos de los adultos, imputados de tentativa de homicidio y provisión de drogas a un menor.

De acuerdo a la información brindada por los intervinientes, el niño fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela al presentar convulsiones severas. Una vez que el equipo médico logró estabilizarlo, se le practicaron estudios de laboratorio que detectaron rastros de cocaína en el cuerpo.

Tras el informe toxicológico, la dirección del centro asistencial dio aviso a la Justicia, lo que dio inicio a las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que la víctima ingirió la sustancia y establecer las responsabilidades penales.

Las detenciones y la imputación judicial

Las tareas investigativas quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), mediante la intervención del Departamento Operativo de Investigaciones y la Brigada Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL).

Como se indicó, el procedimiento culminó este jueves con la detención de los sospechosos en la vía pública. Se trata de Pablo B., de 47 años, y Valeria C., de 47 años, ambos domiciliados en Rosario.

Los dos adultos están acusados formalmente por tentativa de homicidio agravada por el vínculo, en concurso ideal con suministro gratuito de estupefacientes agravado por la edad de la víctima.