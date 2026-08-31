Néstor Ortigoza irá a juicio por violencia de género contra su ex pareja

El ex futbolista Néstor Ortigoza será juzgado por violencia de género contra su ex pareja, Lucila Cassiau, en una causa que se inició a mediados de 2024 luego de que se difundieran diversos videos en los que el ex mediocampista de San Lorenzo y Argentinos Juniors, entre otros clubes, golpea a la madre de sus hijos.

La investigación estuvo a cargo de la UFI N°3 del Departamento Judicial de Ezeiza que en las últimas horas concluyó con la pesquisa y solicitó la elevación a juicio del expediente.

La defensa de Ortigoza

El 5 de agosto pasado Ortigoza se negó a declarar durante la indagatoria y días después presentó un escrito en el que afirmó que los videos fueron editados y que nunca ejerció violencia contra su ex mujer y sus dos hijos.

"Nunca ejercí violencia física contra Lucila Cassiau ni contra ninguna otra mujer. No la golpeé, no la empujé, no le provoqué lesión alguna", sostuvo el ex vocal de San Lorenzo en el documento que presentó a las autoridades.

Asimismo, manifestó que la denuncia en su contra está influenciada por la "exposición televisiva". "La investigación penal no puede funcionar como prolongación de una campaña mediática que busca destruir mi buen nombre y honor, ganados a fuerza de trabajo y profesionalismo", reclamó.

En tanto, sobre los videos que son la base de la causa, afirmó: "Las imágenes que muestran las filmaciones difundidas por la denunciante son un recorte editado y tendencioso que omiten la escalada de la problemática".

"Tales imágenes se obtuvieron solo parcialmente, de algún dispositivo del domicilio, aunque es necesario obtenerlo en su totalidad y versión original. Existen secuencias que la denunciante escondió y pretende seguir haciéndolo", advirtió.

No obstante, para la fiscalía sus argumentos no bastaron y por este motivo pidió que Ortigoza, quien se encuentra acusado de los delitos de lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género contra Cassiau, sea sometido a juicio oral.