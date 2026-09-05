"No estas solo, acá afuera te espero": la carta para "Pequeño J" encontrada en un allanamiento por el triple crimen

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela, que tuvo como víctimas a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, sumó un elemento inesperado durante los últimos allanamientos.

Entre los objetos secuestrados apareció una extensa carta manuscrita destinada a Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J".

El inesperado mensaje fue hallado en la vivienda de su exnovia, una joven de 19 años que quedó detenida en medio de los nuevos procedimientos.

¿Qué dice la carta que encontraron para "Pequeño J"?

El escrito comienza con un tono personal. La autora cuenta qué estuvo pensando en él y asegura que, desde que se fue, quedó "sola con los recuerdos". Luego se pregunta cómo estará y si todavía se acuerda de ella.

También menciona que se aproxima su cumpleaños número 21 y expresa su intención de hacerle llegar un regalo. Sin embargo, uno de los pasajes que más llama la atención aparece cuando hace referencia a una prisión domiciliaria que no prosperó.

"La domiciliaria iba a ser en mi casa, pero la denegaron", escribió. Inmediatamente después, le pidió que no pensara mal de ella ni creyera que se había olvidado.

La carta destinada a "Pequeño J" fue hallada en la vivienda de su exnovia durante uno de los allanamientos realizados por la causa.

La joven también recuerda la ayuda que, según su relato, recibió de "Pequeño J" mientras estaban juntos. Asegura que en aquel momento llevaban determinado "tipo de vida", aunque afirma que con el paso del tiempo comprendió que debían cambiar su forma de pensar y "tener la buena vida".

Otro tramo del escrito está dedicado al entorno de Valverde Victoriano. Allí, la autora recuerda una conversación que habrían mantenido y sostiene que, cuando una persona está detenida, quienes verdaderamente permanecen a su lado son sus familiares.

"Todos te dieron la espalda", afirma en uno de los pasajes. Incluso cuestiona esa supuesta actitud y sostiene que no comprende el alejamiento de algunas personas "sabiendo que le mataste el hambre a todos".

La carta continúa con un mensaje de acompañamiento. La autora asegura que "no está solo aunque parezca" y expresa su deseo de poder escuchar de su propia voz que se encuentra bien.

Finalmente, firma el largo escrito como "la gorda" y deja una de las frases más contundentes de toda la hoja: "Acá afuera te espero".

A raíz del hallazgo, los investigadores buscan determinar su presunto vínculo con la estructura investigada y si habría colaborado en actividades relacionadas con el acopio y traslado de drogas, además de facilitar su domicilio como posible refugio.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron las tres víctimas del crimen que conmocionó a Florencio Varela.

Durante los operativos también fueron incautados celulares, dispositivos electrónicos, municiones y un arma con la numeración suprimida.

La investigación continúa para establecer el rol de cada uno de los nuevos sospechosos y reconstruir el funcionamiento del entorno que rodeaba a los principales acusados por los asesinatos de las tres jóvenes.



