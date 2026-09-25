"No existe el cansancio cuando se busca a un hijo": la desgarradora carta de la familia de Loan Peña en medio del juicio

En el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, su entorno familiar volvió a expresarse públicamente con un texto desgarrador: "No vamos a parar. No existe el cansancio cuando se busca a un hijo".

A través de una carta dirigida directamente al pequeño, sus padres y hermanos relataron la profunda huella que dejó su ausencia en el hogar y reafirmaron el compromiso de continuar con la búsqueda.

"Hijito nuestro, desde ese día en el campo, el tiempo se paró", inicia el escrito redactado por sus allegados. En el texto detallan cómo persiste el recuerdo del nene en la dinámica cotidiana: "Te fuiste con 5 añitos, con tu remera, con tus pasitos cortitos por el monte, y no volviste. Y desde entonces la casa ya no es casa. Tu sillita está vacía, tu platito sigue guardado, tu ropita doblada como la dejaste. Todo te espera".

La carta de la familia de Loan Danilo Peña.

La carta describe de forma explícita el modo en que cada integrante atraviesa la espera. "No hay un solo día, Loan, no hay una sola noche que no digamos tu nombre. Tu mamá te llama en sueños. Tu papá te busca en cada ruido del campo. Tus hermanos preguntan por vos. ¿Cómo se le explica a un corazón que un pedacito suyo no está?", manifestaron.

Asimismo, la familia reflexionó sobre la visibilidad que tomó el caso en todo el territorio argentino y el acompañamiento recibido desde que se perdió el rastro del menor: "Si pudieras ver lo que hiciste, mi vida. Hiciste que un país entero te conozca y te quiera sin conocerte. Hiciste que gente que nunca te vio llore por vos, rece por vos, salga a buscarte. Porque vos, con solo 5 años, sos luz".

En otro segmento del escrito, sus padres y hermanos remarcaron que el nene no es responsable de lo sucedido. "Queremos que sepas, donde sea que estés, que no tenés la culpa de nada. Vos solo estabas jugando. Vos solo eras un nene feliz en el campo. Si tenés frío, te mandamos nuestro abrigo con el pensamiento. Si tenés miedo, te mandamos nuestros brazos. Si estás confundido, te mandamos nuestra voz: 'Acá estamos, mi amor, acá estamos'".

La publicación concluye con la ratificación del reclamo de justicia y la continuidad de las acciones para dar con su paradero: "No vamos a parar, Loan. Hasta que la tierra misma nos diga dónde estás, no vamos a parar. No existe cansancio cuando se busca a un hijo. No existe imposible cuando se ama como te amamos. Te amamos antes de que nacieras, te amamos esos 5 años que nos regalaste, y te vamos a amar el resto de nuestra vida. Ese amor no se perdió con vos en el campo. Ese amor está más vivo que nunca".

"Volvé, mi chiquito. Aunque sea en un sueño, volvé un ratito para darnos fuerza. Tu lugar sigue acá. Intacto. Tuyo. Para siempre. Te ama y te espera con el alma rota pero de pie, Tu familia. La que no te olvida, la que te busca, la que te espera", cierra el mensaje dado a conocer de forma paralela al avance de las audiencias judiciales.