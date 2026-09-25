No fue a dar clases y sus alumnos denunciaron su desaparición: había sido detenida por vender galletas de marihuana

Una joven que enseña bachata fue buscada durante horas por sus alumnos, hasta que se enteraron que había sido detenida por vender galletas de marihuana.

Durante varias horas, alumnos y conocidos de Sasha Camila Bunge buscaron información sobre la joven de 23 años que da clases de bachata en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Lo que no imaginaron es que la encontrarían detenida.

Desde el domingo no tenían noticias de ella y la preocupación creció el lunes, cuando tampoco apareció en el lugar donde debía dar clases. "Pasaron 15 minutos, preguntamos a la administración y nadie sabía nada. Es raro que no comunique, que no se presente, que no avise. Es muy puntual", contó uno de sus alumnos al medio Carlos Paz Vivo.

Los jóvenes preocupados dieron aviso a la Policía ante la imposibilidad de contactarla.

La droga secuestrada.

La incertidumbre terminó cuando personas cercanas a Bunge la reconocieron en un video correspondiente a un procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) durante los festejos por la Fiesta de la Primavera.

La reconocieron en un operativo de la FPA

Bunge había sido detenida junto a Gonzalo "Sarca" Bermúdez, influencer y referente del freestyle de Carlos Paz. Según informó la FPA, ambos promocionaban con un megáfono la venta de productos elaborados con marihuana en inmediaciones del estadio Arena.

La aprehensión se produjo sobre avenida Atlántico durante los festejos de la Primavera. Después del procedimiento, los efectivos allanaron una vivienda ubicada en calle Dr. Cabred al 1700, en barrio Los Inquilinos, donde residía Bunge. Allí secuestraron dosis de marihuana y elementos que, según los investigadores, serían utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

También allanaron la vivienda del otro detenido

En paralelo, los investigadores realizaron otro allanamiento en una vivienda de calle Santa Rosa al 2500, en la ciudad de Córdoba, vinculada a Bermúdez. Durante el operativo encontraron 1.234 gramos de marihuana y 563 gramos de brownies con cannabis sativa.

La investigación quedó bajo intervención de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz. Tanto Bunge como Bermúdez quedaron vinculados a una causa por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.