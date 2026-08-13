"No la aguanto más": esta es la carta que dejó el femicida de Villa Devoto

El femicida que asesinó a su pareja en el barrio porteño de Villa Devoto dejó una carta en la que confiesa el crimen. El manuscrito se convirtió en una pieza clave de la investigación.

En el escrito, hallado en el domicilio tras el ataque, el acusado volcó una serie de reproches antes de quitarle la vida a la víctima.

El hombre de 56 años comienzó la carta de confesión revelando su estado de ánimo: "Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando", escribió.

En la carta, el acusado intentó responsabilizar a su pareja, identificada como Romina, y a su entorno por el deterioro del vínculo. En uno de los fragmentos, responsabiliza a una mujer por un cambio en la conducta de la mujer: "Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos, esta 'Pity' le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa".

Los reclamos también mencionan una suma de dinero por una venta de un inmueble. "No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar", aseguró el femicida.

Hacia el final de la misiva, el hombre reconoció que su mujer quería separarse. "Ahora quiere vivir la vida sin mí. Me re ca..., la puta madre", escribió el imputado.

Luego concluyó la carta con un mensaje de despedida: "Lo lamento, los amo. Hasta siempre".

El documento fue hallado por el personal policial que acudió a la calle Pedro Morán al 5200, tras una llamada al 911 efectuada por el hijo de 21 años de la pareja.

El joven fue alertado del crimen por su hermana menor, de ocho años, quien presenció el ataque cometido con un arma blanca en la zona del cuello de la víctima.

El asesino llegó a escapar antes de la llegada de las fuerzas de seguridad al domicilio, pero tras un operativo en los alrededores fue localizado a unos 200 metros de la escena del crimen.

El hombre presentaba un corte en el cuello y fue derivado bajo custodia policial al Hospital Vélez Sarsfield para recibir asistencia médica.

Las primeras pericias indican que antes del crimen se dio una discusión violenta en la madrugada, advertida por testigos del barrio.

Asimismo, se comprobó que el agresor no registraba denuncias previas en su contra por hechos de violencia de género.

La causa por homicidio agravado quedó asentada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo de la Secretaría N° 79 conducida por el doctor Juan Pablo Petrecca.