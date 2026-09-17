"No podemos creer que ella no esté con nosotros": el desgarrador testimonio de la familia de Cintia Díaz Orellana y el pedido justicia

Cintia Díaz Orellana tenía 21 años, era madre de un nene de cuatro y tenía proyectos para su futuro, como "ser policía", según lo contó su tía Carla a Crónica TV.

La joven fue asesinada a golpes a la salida de un boliche en Salta, y por el hecho quedó detenido su pareja, Gastón Ramírez, de 26 años.

"Ella era muy inocente, quería estudiar, estaba terminado el secundario y quería estudiar para ser policía. Quería darle un mejor futuro a su hijo y no tenía maldad para nada mi sobrina", dijo Carla durante la entrevista.

La abuela de Cintia también recordó sus proyectos y contó que la joven vivía junto a su hijo de cuatro años en su casa. "Era una niña, una niña prácticamente porque terminaba de cumplir sus 20 años y tenía proyectado seguir estudios superiores", relató.

Consultada sobre la relación entre su nieta y Ramírez, la mujer aseguró que nunca había recibido un relato sobre situaciones de violencia. "Nunca me contó que hubo violencia ni nada. Inclusive lo que nosotros veíamos era la otra cara de la moneda, digamos, la parte buena", afirmó.

Según la abuela, Ramírez se mostraba amable con la familia y tenía gestos afectuosos con ella. "Como un buen tipo se mostraba como un buen tipo, incluso me traía dulces para mí, dulces artesanales, preparaciones que se hacen a mano", recordó.

El hombre también vivía dentro de la propiedad familiar. "Él vivía acá dentro de la estructura de mi casa", explicó la abuela, quien describió una convivencia en la que Cintia pasaba buena parte del tiempo junto a su familia.

Qué pasó en el boliche y el pedido de justicia

La noche del crimen, Cintia había salido al boliche junto a su pareja y una amiga. Carla aclaró que la familia no podía confirmar que la joven hubiera ido al lugar para anunciarle, como se comentó, un embarazo.

"Ellos salieron al boliche, él, mi sobrina y su amiga, pero no fue a darle la noticia de que ella estaba embarazada. Salieron a disfrutar", sostuvo la tía. También aclaró que no podían afirmar que Cintia estuviera embarazada ni que le hubiera comunicado esa situación a Ramírez.

La abuela también remarcó que todavía no conocen qué ocurrió dentro del boliche. "Nosotros suponemos que como en todo baile hay otros chicos y miradas y todo eso que es lo normal en los boliches, en los bailes, y bueno después a veces las parejas actúan, pero no sabemos qué pasó dentro del boliche", explicó.

Quedó detenido después de confesar.

Para la familia, todavía quedan preguntas sobre los momentos previos al ataque. "Ninguna de mis hijas que también van al boliche estuvo ahí como para perseguirla o ver alguna situación extraña y avisar", señaló la abuela.

Después del ataque a golpes que terminó con la vida de Cintia, Ramírez se dirigió a una comisaría y confesó el crimen.

"No podemos creer que ella no esté con nosotros. Es terrible la noticia. Es terrible la noticia", dijo la abuela.

La familia reclama Justicia mientras avanza la investigación.