"Nos contó que un señor parisino le ofreció trabajo en una playa": dramático relato de la hermana del argentino desaparecido en Italia

Daniela, hermana de Nicolás Merlano, el argentino desparecido en Italia, detalló cómo fue la última conversación entre ambos y detalló cómo avanza la investigación para dar con su paradero.

Según la mujer, el viaje de Nicolás comenzó el 31 de mayo, cuando partió hacia la ciudad de Madrid, España. Después, encontró trabajo en un restaurant de Francia y pasó por Bélgica antes de arribar a Roma.

El hombre de 42 años mantuvo un contacto habitual con sus familiares hasta finales de junio. En ese entonces, Nicolás se encontraba en una zona de playas en la capital italiana, explicó a la prensa su hermana.

El flyer que difundió la familia de Nicolás para ampliar la búsqueda.

"Estaba en una situación de vulnerabilidad porque le habían robado su dinero para el viaje", reveló Daniela. "Había dormido dos noches en la calle y nos contó que un señor parisino se le acercó y le ofreció trabajo. Pero no nos dijo exactamente en qué playa estaba. Eso fue lo último que supimos de mi hermano", agregó.

Su último actividad registrada fue la respuesta a un mensaje de Instagram dirigido a un amigo el 30 de junio.

Ante la falta de contacto y el apagado del teléfono celular, los parientes se comunicaron con la Cancillería argentina para notificar la situación. "Nos dieron las indicaciones que teníamos que hacer para que nos tomaran la denuncia. Una vez que reunimos toda la documentación, nos tomaron la denuncia y a partir de ahí Interpol activó una alerta amarilla. Para eso ya era fines de julio", explicó Daniela.

En paralelo, las autoridades recomendaron la contratación de un asesor legal especializado en búsquedas internacionales. "Apelamos a que las fuerzas realicen acciones concretas. Estamos con mucha angustia e impotencia. No tenemos los recursos para viajar a Italia y no tenemos plata para pagar un abogado internacionalista como nos recomendaron", destacó.

El plan original de Nicolás contemplaba su regreso a la Argentina para el 28 de agosto, fecha en la que expiraba el plazo autorizado para su permanencia como turista.