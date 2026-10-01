Encontraron sin vida a un joven de 28 años que estaba desaparecido

-Encontraron muerto a joven que buscaban en Santa Rosa. Se trata de Kevin Dubé, de 28 años. Faltaba de su hogar ubicado en la localidad "Las Catitas" desde el 17 de Septiembre y su cuerpo fue hallado en un terreno de calle Mitre en el departamento La Paz, en el este provincial. El Ministerio Público Fiscal anticipó que la investigación se centra en conocer dónde y con quién estuvo el joven durante los más de quince días que estuvo desaparecido. Sus restos fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense para realizar los trámites de rigor para dar inicio al expediente judicial.

-Incidente laboral de graves características. Un obrero realizaba tareas sobre un poste de tendido eléctrico y cayó al vacío desde una altura de 12 metros. El hecho tuvo lugar cerca de este mediodía en la localidad "Tres Porteñas" en el departamento San Martín. Al pedir ayuda al 911 se montó un operativo urgente para salvarle la vida. Lo ingresaron al hospital Perrupato y por el tenor de las heridas, lo trasladaron en helicóptero hacia el sector terapia intensiva del hospital Central. Allí le diagnosticaron Trastorno encefalocraneano grave, con fractura de base de cráneo, son hematoma subdural laminar, edema cerebral difuso y hemorragia. Las autoridades de ese hospital indicaron a sus familiares que el cuadro es de extrema gravedad.

-Siguen los incidentes viales con consecuencias graves. El conductor de una moto sufrió heridas de consideración anoche en Guaymallén. Sucedió a la altura de carril Sarmiento y Belgrano. La víctima tiene 20 años de edad, derrapó con su moto y debió ser trasladado a un hospital. Fue identificado como Mauro Benjamín Aroca, quien fue diagnosticado con un traumatismo encéfalocraneano, con pérdida de conocimiento.

-Dos motos chocaron esta mañana en ruta nacional 40. Sucedió en el ingreso al departamento Tunuyán a la altura de la "Rotonda del gaucho". El tránsito quedo reducido y las víctimas fueron asistidas por sus heridas y trasladados al hospital Scaravelli.

-Seis turistas brasileros se accidentaron en Tupungato. Una camioneta chocó contra un camión y luego impactó contra la combi que transportaba a los visitantes. Sucedió sobre carril "La Gloria" cuando recorrían zona de bodegas. Todos terminaron internados por distintas lesiones en el hospital zonal "General Las Heras", donde evolucionan favorablemente.

-Conductor manejaba por pleno centro haciendo maniobras peligrosas. Fue interceptado por personal de policía vial y dio positivo al test de alcoholemia. El análisis arrojó cifra record de 2.90 gramos de alcohol en sangre. Manejaba un Toyota Corolla color blanco por calle Buenos Aires y de ahí fue a parar al calabozo.

-Le robaron al "dueño del circo". Un hombre quedó acusado de ingresar al predio que está instalado en un descampado del Barrio Formosa y llevarse "al hombro" un lavarropas. Cuando cometía el ilícito fue sorprendido en la vía pública por policías preventores de Rivadavia quienes procedieron a perseguirlo. Dejó el artefacto tirado en la vía pública y logró darse a la fuga en medio de la oscuridad de la madrugada a través de un descampado. El robo lo produjo en inmediaciones de calles Falucho y Catena.

-Por los efectos del "Súper Niño" quieren declarar en Mendoza estado de emergencia por 180 días. El proyecto del Poder Ejecutivo fue enviado a la Legislatura con el fin de conseguir el aval para avanzar sobre el presupuesto que destinará fondos para obras y asistencia a la población. Según el Centro Europeo de Predicción, El Niño alcanzará su pico máximo en diciembre, pero en la provincia de Mendoza el impacto mayor se sentirá en el verano.

-Continuará con prisión preventiva el hombre que causó destrozos en un boliche. Sucedió en el departamento Santa Rosa. El acusado se llama Gabriel Franco Olmedo Ojeda y tiene 31 años. Su abogado defensor pidió prisión domiciliaria y se la negó el fiscal que investiga los disturbios ocasionados el 6 de Septiembre en el local bailable "Italo" ubicado en la localidad La Dormida.

-Dos mujeres se intoxicaron con monóxido de carbono. Fue como consecuencia del incendio que afectó su vivienda ubicada en Tupungato. Vecinos llamaron al 911 y a los pocos minutos asistieron personal de policía, bomberos y médicos del Servicio Coordinado de Emergencias. El hecho tuvo lugar a plena luz del día sobre la propiedad ubicada en calle Las Heras. Se trata de una humilde vivienda familiar prefabricada, construida con madera y chapas. Se cree que el calor de un calefón puedo haber iniciado el fuego pro estar cerca de envases de líquidos combustibles como thiner. Más allá de los daños materiales no hubo que lamentar víctimas.

-En Godoy Cruz un hombre quedó preso por portación de un arma de fuego. El acusado de 19 años fue sorprendido en la vía pública en un control policial y cuando intentó darse a la fuga quedó aprehendido cuando entre sus ropas le encontraron el revólver calibre 22. La fiscalía dio la orden que le secuestraran dicho elemento y que quedara demorado en sede de Comisaría 52. El hecho tuvo lugar de madrugada en intersección de calles Terrada y Rawson, en inmediaciones de barrios La Gloria y Paulo VI.

-Estuvo detenido varias horas el servicio de Metrotranvía urbano. Se trata del transporte público eléctrico que une las localidades de Gutiérrez en el departamento Maipú con Panquehua, en el departamento Las Heras. Se informó que el inconveniente estuvo a la altura de calle Beltrán en el departamento Godoy Cruz, por falla en el suministro de electricidad, que fue solucionado con el correr de la jornada.

-Un detenido en el interior del Parque General San Martín. Esta madrugada realizaba maniobras peligrosas con su auto y le faltaba la patente delantera. Por este motivo fue intervenido por personal de policía vial que estaba frente al Club Regatas. Procedieron a requerirle la documentación del Volkswagen Siroco y se encontraron que el hombre tiene cuentas pendientes con la justicia.

-El Paso hacia Chile estará cerrado jueves y viernes. Se debe a temporal de nieve y viento blanco que se registra en zona de cordillera. A los efectos de preservar la salud de los usuarios de la ruta internacional, se acordó entre ambos países, esperar que mejoren las condiciones del clima para una nueva habilitación.

-Alerta de Viento Zonda para las próximas horas. Las ráfagas más fuertes pueden llegar a descender durante la jornada de este viernes a partir de la hora 16 con mayor contundencia desde la hora 18. Se requiere que la población tome los recaudos del caso: circular por la vía pública solo si es necesario, evitar caminar cerca de cables y árboles por la caída de ramas, en ruta manejar con extrema precaución para evitar incidentes viales y en cuanto a la salud: hidratarse en forma permanente.