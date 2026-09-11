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Viernes, 11 de septiembre de 2026

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INSÓLITO

Quedó atrapado en la chimenea de una casa y terminó detenido por intento de robo

Ocurrió en la localidad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos.

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Un joven fue detenido tras quedar atrapado en una chimenea cuando intentaba entrar a robar a una casa. Un vecino escuchó pedidos de auxilio y alertó a la Policía. El sospechoso fue rescatado sin lesiones y quedó a disposición de la Justicia.

Todo ocurrió el jueves cerca de las 8.20 en una vivienda de la calle Francisco Ramírez, en Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. El ladrón quedó atrapado dentro de la chimenea de la propiedad.

Escucharon pedidos de auxilio y lo encontraron atrapado

Un vecino escuchó pedidos de auxilio que provenían del interior de la casa. Ante esa situación, decidió comunicarse con la Policía para advertir sobre lo que estaba ocurriendo.

Minutos después, efectivos de la Comisaría de Santa Elena llegaron hasta la vivienda ubicada sobre la calle Francisco Ramírez. Al revisar el lugar, encontraron al sospechoso atrapado dentro de la chimenea.

Los policías iniciaron las tareas necesarias para liberarlo. Finalmente, lograron sacarlo del lugar sin que sufriera lesiones.

Detenido por tentativa de robo calificado

Tras el rescate, los efectivos comunicaron lo sucedido a la Fiscalía interviniente. El Ministerio Público dispuso que el joven quedara detenido acusado de tentativa de robo calificado en flagrancia.

Durante la investigación deberán determinar cómo ingresó a la propiedad y por qué terminó atrapado dentro de la chimenea. También resta establecer si llegó a sustraer algún objeto o si provocó daños en la vivienda.

El joven fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para reconstruir toda la secuencia.

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