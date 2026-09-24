Nuevo parte médico de Pity Álvarez: ¿Cómo sigue tras la crisis hipertensiva?

El parte médico difundido este jueves por el Hospital Tornú, donde se encuentra internado el músico Cristian "Pity" Álvarez, indicó que se encuentra estable. El informe señaló que tiene la presión arterial controlada y no presentó complicaciones durante el período de observación.

Mientras tanto, el cantante sigue a la espera de su derivación a una clínica de su cobertura médica, y fue trasladado en ambulancia al hospital el martes a las 23, tras sufrir una crisis hipertensiva en su casa.

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La expectativa es mayor a poco más de dos días del siniestro vial ocurrido en una estación de servicio en la avenida San Martín al 2400 del barrio de La Paternal, y pese a que fue un choque leve y en el que no se registraron heridos, el caso trascendió y generó alarma.

Aunque su estado de salud es estable, el artista permanece bajo estricta observación médica y sometido a diversos estudios. Los facultativos detectaron un cuadro de deterioro cognitivo en el contexto de la suba abrupta de presión.



La internación motivó la intervención de la Justicia civil, que ordenó una serie de evaluaciones psiquiátricas y médicas para determinar si el músico representa un peligro para sí mismo o para terceros.

Declaración de la madre

Por otra parte, el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 llevó adelante una nueva audiencia del juicio y la principal testigo de la jornada fue Cristina Congiú, madre del cantante, quien brindó su testimonio sobre el vínculo entre su hijo y la víctima fatal.

La mujer relató que se sintió intimidada al cruzarse con Cristian Maximiliano Díaz (víctima) durante sus visitas al músico en Villa Lugano: "Me daba realmente temor", expresó, al tiempo que añadió que intentó radicar una consulta en una comisaría zonal, pero que no le tomaron la denuncia por falta de pruebas.

Cristina Congiú declaró ante la Justicia por el juicio que se le lleva al "Pity" Álvarez (Archivo).

Finalmente, la madre del artista sostuvo que la víctima intentaba influir en el consumo problemático de su hijo, llevándolo hacia determinados lugares para conseguir sustancias, aunque aclaró que parte de esa información llegó a ella a través de comentarios de vecinos.



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