"Nunca lo vi sin estar drogado": dos amigos de Pity Álvarez hablaron de los meses previos del músico antes del crimen de Díaz

Dos amigos de Cristian "Pity" Álvarez subrayaron que Cristian Díaz "lo volvía un poco loco" al músico durante los meses previos al homicidio por los constantes pedidos de dinero para comprar estupefacientes.

Claudio Sosto, quien se desempeñó como asistente del artista entre 2000 y 2010, reconoció que en el barrio Samoré de Villa Lugano "a ‘Pity' le pedían más que al resto porque le había ido bien en la vida".

Sosto detalló que al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados le tocaban el timbre constantemente o le gritaban desde la calle para pedirle cosas y que le provocaba un poco de paranoia.

Los amigos del Pity Álvarez dieron detalles de cómo era la relación con la vícitma.

Un segundo testigo, Lucas Práctico, amigo del músico e integrante de su equipo de trabajo, recordó que al músico "le pedían drogas o entradas para los recitales" cuando se encontraba en el barrio.

"Es una persona re noble, re buena, con un gran problema de adicción que a veces lo lleva a tener paranoias. Incluso él mismo se asusta de algo que tal vez está en su imaginación", advirtió Práctico.

Además manifestó que no tiene recuerdos del músico sin estar bajo los efectos de las drogas y que todas las veces que le recomendaron que se mude, rechazó la idea porque quería estar en su barrio.

El conflicto anterior que tuvieron entre Pity y Cristian Díaz

Sosto manifestó que hubo un conflicto anterior al crimen cuando la víctima llevó con el auto al artista a comprar estupefacientes y se retiró del lugar con su mochila, pero minutos más tarde Álvarez se enteró de que le faltaba dinero y un juego de llaves.

Por su parte, Práctico recordó que el primer conflicto entre ambos se dio durante la jornada en la que "fueron a un asentamiento" para comprar drogas y descubrió el faltante de dinero entre sus pertenencias.

El segundo testigo subrayó que no se encontraba en el momento en el que ocurrió el crimen, pero que en las horas posteriores el músico le contó, entre lágrimas, que en esa situación tuvo miedo y se asustó porque pensó que lo iba a matar.

Las declaraciones de ambos se dieron en el marco de la décima audiencia del juicio que afronta el Pity Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré.



