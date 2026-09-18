Obligan a un club de fútbol a pagar una indemnización millonaria a un árbitro agredido por jugadores

El Juzgado Civil y Comercial N° 11 condenó al Club Social y Deportivo Los Santos del Oeste de la localidad de Miramar al pago de tres millones y medio de pesos más intereses en el marco de una demanda por daños y perjuicios iniciada por el árbitro Manuel Debrina tras ser agredido en un partido.

Los hechos que figuran en el fallo ocurrieron el 24 de noviembre de 2012 en las instalaciones del Estadio General Alvarado durante un encuentro de la sexta división.

El partido enfrentaba al equipo local Los Santos del Oeste contra Once Unidos, bajo la fiscalización del damnificado. Poco antes de finalizar el tiempo reglamentario, el árbitro decidió suspender el encuentro debido a distintas situaciones ocurridas en el campo de juego.

El árbitro Manuel Debrina tras ser agredido en un partido fue indemnizado tras ser golpeado por jugadores durante un partido de fútbol

Tras la suspensión, varios jugadores del plantel local agredieron al árbitro a puños y patadas, provocándole traumatismos y heridas leves en todo el cuerpo. El árbitro tuvo que ser derivado de urgencia al Hospital Municipal.

Tras lo ocurrido se abrió un expediente en el fuero penal por el delito de lesiones leves, el cual continuaba inconcluso al momento del fallo.

La jueza a cargo, Patricia Noemí Juárez, acreditó el hecho ilícito cometido por los deportistas de la entidad deportiva demandada. En su resolución, la magistrada determinó que el club posee responsabilidad civil directa por el accionar de sus jugadores al mediar una relación formal de representación institucional.

Por el contrario, la demanda entablada contra la Liga de Fútbol de General Alvarado fue desestimada por el tribunal al no comprobarse un nexo ni negligencia en la seguridad.

El resarcimiento económico que figura en la sentencia comprende el daño moral, lucro cesante ante la imposibilidad de trabajar por cuatro semanas y gastos en farmacia.

Por otro lado, el fallo desestimó los reclamos correspondientes a daño psíquico y daño material por incapacidad física.