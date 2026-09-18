Ofrecen $10 millones de recompensa por peligroso delincuente prófugo en Salta

El Gobierno de Salta dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para capturar a Lino Adelmar Moreno, un delincuente peligroso condenado a prisión perpetua. El prófugo no regresó a la cárcel tras una salida transitoria permitida en julio de 2023.

Un prontuario marcado por fugas y homicidio

El evadido registra un historial delictivo múltiple y reiterados escapes de las autoridades judiciales. En 2001 se fugó mientras cumplía seis años de cárcel por tentativa de homicidio y abuso de armas.

Años después, el 17 de febrero de 2005, Lino Adelmar Moreno recibió una condena por evasión, privación ilegítima de la libertad y robo calificado. Dichas causas derivaron en una pena unificada de 12 años de prisión.

Sin embargo, el 30 de agosto de 2006 volvió a escaparse. Durante esa etapa en la clandestinidad cometió el crimen de Liliana Ledesma. Por este hecho fue condenado el 14 de junio de 2010 como coautor de homicidio agravado por alevosía.

Reserva de identidad y decreto oficial

La acumulación de las sentencias derivó en la máxima pena de reclusión perpetua. Pese a sus antecedentes, accedió a permisos carcelarios y desde el 18 de junio de 2023 se encuentra evadido de la Justicia.

La medida económica fue impulsada por el procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella. La medida quedó formalizada este jueves mediante el Decreto 587 publicado en el Boletín Oficial.

Quienes tengan información precisa sobre la ubicación del involucrado podrán aportar los datos en sede judicial o policial. El marco normativo garantiza la reserva de identidad para todos los aportantes