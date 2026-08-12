Policía baleó a dos motochorros que intentaron asaltarlo: eran padre e hijo

Un oficial de la Policía Bonaerense se enfrentó y baleó a dos delincuentes que intentaron asaltarlo. Los acusados, que se movilizaban en moto y amenazaron al agente con un arma, terminaron heridos y horas después se confirmó un dato que sorprendió a los investigadores: eran padre e hijo.

Todo ocurrió en el cruce de las calles 156, entre 59 y 60. El efectivo, que presta servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación, caminaba por esa zona cuando los dos motochorros lo rodearon y le exigieron sus pertenencias bajo amenaza de un arma de fuego.

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Frente a la agresión, el efectivo dio la voz de alto y disparó su arma reglamentaria en varias oportunidades para repeler el ataque. Los asaltantes escaparon en la moto en la que habían llegado, mientras que el policía no sufrió heridas.

El insólito parentesco de los atacantes

Minutos después, dos hombres con heridas de bala llegaron a la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos. Allí, los investigadores determinaron que se trataban de los mismos sospechosos que habían intentado asaltar al oficial poco antes.

Los heridos fueron identificados como Alan Joel Serrano, de 19 años, y José Ezequiel Serrano, su padre. El joven recibió un disparo en el abdomen con orificio de entrada y salida, y su cuadro de salud es crítico.

Su padre, en tanto, sufrió una herida de bala también en el abdomen, aunque con un pronóstico menos grave.

Al cruzar los datos personales de ambos en el sistema policial, los investigadores comprobaron que los dos tenían antecedentes penales. Alan Serrano acumula una causa por encubrimiento iniciada el 31 de octubre de 2025, mientras que su padre enfrenta un proceso por robo agravado por su comisión en poblado y en banda, abierto en junio del mismo año.

La causa por el intento de robo quedó en manos de la Justicia, que deberá establecer las responsabilidades penales de padre e hijo y ordenar la pericia de las armas secuestradas en el operativo.