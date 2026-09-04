Once jóvenes abusaron sexualmente de una chica de 16 años, se filmaron y lo subieron a redes sociales

La Justicia de Córdoba inició un juicio contra seis jóvenes acusados de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años en una vivienda de Villa La Tela y filmar el ataque.

El hecho ocurrió el 17 de abril de 2025, durante una reunión en una casa de la zona oeste de la ciudad de Córdoba. Según la acusación fiscal, once jóvenes participaron del ataque contra la adolescente.

Las agresiones fueron registradas con celulares y las imágenes luego comenzaron a circular a través de las redes sociales. Días después, el material llegó a los teléfonos de docentes de la escuela a la que asistía la víctima.

Cómo se conoció el ataque

Al recibir las imágenes, las docentes contuvieron a la adolescente y la acompañaron para que realizara la denuncia. La presentación permitió iniciar la investigación que derivó en las detenciones de varios de los acusados.

Actualmente, seis jóvenes están sentados en el banquillo de los acusados ante la Cámara Tercera del Crimen. Se trata de tres jóvenes de 18 años y otros tres de 17, quienes serán juzgados por su presunta participación en el ataque.

Durante el inicio del debate, que se desarrolla a puertas cerradas, la fiscalía calificó el episodio como un hecho "brutal y salvaje". El fiscal Marcelo Hidalgo está a cargo de la acusación y sostuvo que la adolescente sufrió daños sumamente severos.

Los acusados enfrentan cargos por abuso sexual agravado, promoción a la corrupción de menores y generación y distribución de material de abuso infantil. De acuerdo con la acusación, las penas por esos delitos pueden alcanzar los 20 años de prisión.

Qué pasó con los otros sospechosos

Además de los seis jóvenes que llegaron a juicio, otros cinco adolescentes habrían participado del ataque. Tenían 14 y 15 años al momento del hecho y quedaron fuera del proceso penal debido a que eran inimputables según la legislación vigente entonces.

La situación generó indignación porque esos cinco adolescentes cometieron el hecho antes de la entrada en vigencia de la nueva ley que reduce la edad de imputabilidad, que comenzó a regir este fin de semana. Por ese motivo, no pueden ser juzgados bajo la nueva normativa.

Mientras avanza el debate, la víctima cuenta con la asistencia de la defensora pública Ana Inés Pagliano. La Justicia deberá determinar la responsabilidad de los seis acusados y las eventuales penas por los delitos que les atribuye la fiscalía.

El proceso busca esclarecer el ataque ocurrido en abril de 2025 y determinar qué responsabilidad tuvo cada uno de los jóvenes que llegó a juicio, mientras las imágenes que permitieron conocer el caso forman parte de la investigación judicial.