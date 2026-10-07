Operativo por la despedida de Messi: Prófugos capturados y diez detenidos

La Policía de la Ciudad desplegó el martes por la noche un operativo de seguridad alrededor del estadio Monumental durante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El procedimiento terminó con dos prófugos capturados, diez detenidos y 296 actas contravencionales.

El dispositivo estuvo organizado en tres anillos y contó con la participación conjunta de la Dirección de Eventos Masivos y el Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad. Los controles alcanzaron los accesos y distintos puntos ubicados en las inmediaciones del estadio.

Entre las personas capturadas había un hombre que tenía un pedido de detención por una causa por robo. La medida fue requerida la jueza Vilma Palmaghini, que ordenó su inmediata detención y traslado.

Otro de los detenidos tenía un pedido de captura solicitado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Mar del Plata. La causa estaba vinculada con la comercialización de drogas.

Uno de los detenidos con pedido de captura.

Los controles también derivaron en la confección de 296 actas en los tres anillos de seguridad. De ese total, 104 correspondieron a personas que intentaron ingresar al estadio sin entradas y 14 fueron realizadas por derecho de admisión.

Diez detenidos y una maniobra de reventa





Una de las diez detenciones estuvo vinculada con la reventa de entradas. Personal policial detectó a un hombre que acompañaba a una pareja y les indicaba por dónde debían ingresar al Monumental.

Al ser interceptados, la pareja contó que había acordado entregarle al sospechoso 980 mil pesos una vez que lograran entrar al estadio. Por disposición de la Fiscalía Contravencional y de Faltas 8, a cargo de Maximiliano Vence, se ordenó labrar el acta y secuestrar el dinero.

Tres hombres, de 51, 27 y 18 años, fueron arrestados en la plazoleta Udaondo, ubicada a unos 200 metros del estadio. Los policías habían recibido información sobre la presencia de arrebatadores y pungas en ese lugar y acudieron para realizar controles.

Reventa de entradas

Durante la intervención, los agentes observaron a los tres sospechosos ir y venir por la zona. Uno de ellos llevaba una faja en la que ocultaba documentación, tarjetas de crédito y débito y una credencial del Poder Judicial perteneciente a uno de los damnificados.

Las otras detenciones estuvieron relacionadas con resistencia y atentado a la autoridad, falsificación de documento, robo y tentativa de robo. En esos procedimientos intervinieron el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 25, la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez y la UFLA Norte.

El allanamiento por la reventa de entradas

Un día antes de la despedida de Messi, la Policía de la Ciudad había realizado un allanamiento en una vivienda de Vicente López por una investigación iniciada de oficio el 29 de septiembre.

El expediente surgió por la oferta de entradas en redes sociales con sobreprecios de hasta un 800%, después de que se agotaran las localidades en la plataforma oficial.

Durante el procedimiento, ordenado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 8, los efectivos demoraron a una mujer y secuestraron una notebook, un teléfono celular y nueve entradas: siete correspondientes a Belgrano Baja y dos a Platea Sívori Alta.



