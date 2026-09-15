Ordenan una indemnización millonaria para los padres de una bebe que murió atrapada en un ascensor en 2019

Los padres de una bebé de dos meses que falleció atrapada en un ascensor en enero de 2019 deberán recibir una indemnización de más de 120 millones de pesos con intereses como consecuencia de graves fallas en el sistema de seguridad de un edificio de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras una demanda efectuada contra la administración del edificio y la empresa encargada del mantenimiento, desde la Justicia fallaron a favor de los progenitores tras advertir que no se trató de un hecho aislado, sino que los ascensores presentaban fallas frecuentes y que uno había tenido inconvenientes unos días antes de la tragedia.

La indemnización en primera instancia había sido de $97,7 millones para los padres, como consecuencia de la pérdida de la hija, los daños psicológicos y los gastos administrativos del sepelio; sin embargo, la cifra final que dictó la Justicia fue de $126,7 millones, sin contar los intereses.

Cómo fue la tragedia

El trágico desenlace de la bebé de dos meses tuvo lugar en un departamento ubicado sobre la calle Bolívar al 1100 en el barrio porteño de San Telmo, durante la tarde del 28 de enero de 2019.

Según la investigación, la madre de la víctima había accionado el ascensor en el octavo piso, cerca de las 16:30, pero, mientras colocaba el cochecito, la cabina comenzó a moverse, dejando atrapado al vehículo entre el techo del ascensor y el piso del edificio. La bebé sufrió graves lesiones y murió como consecuencia del impacto.

Los investigadores determinaron que el ascensor había comenzado a funcionar con las puertas abiertas por una falla en el sistema de seguridad y que una de las resistencias no estaba correctamente fijada.

Uno de los puntos que se tuvieron en cuenta en este caso es que los controles periódicos en el mantenimiento de los edificios no habían detectado las anomalías que provocaron el accidente fatal que provocó la muerte de la nena.



