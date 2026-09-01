Pablo Laurta denunció a sus dos presuntas víctimas de femicidio: asegura que quiso "proteger" a su hijo de una red de trata

En búsqueda de dar un golpe de efecto a la causa, el presunto doble femicida Pablo Laurta denunció a su ex pareja y su ex suegra, las dos mujeres que está acusado de asesinar.

Laurta fue trasladado desde la Unidad Penal N°1 de Paraná hacia Córdoba, donde quedará alojado en el Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje, por el asesinato de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Antes de dejar el penal, el uruguayo realizó una denuncia a ambas mujeres y sostuvo que su hijo estaba por entrar en una red de trata infantil.

Laurta afirmó que vino a Argentina con la intención de "rescatar" al niño. Esa hipótesis no pudo ser comprobada judicialmente.

Cómo continúa la investigación

Por su parte, la jueza de Garantías N°4 de Concordia, María Gabriela Seró, consideró agotadas las medidas vinculadas con la investigación por el homicidio del remisero Martín Palacio que requerían la presencia de Laurta en Entre Ríos.

A su vez, el abogado Augusto Lafferriere indicó que apelará la decisión y planteó que el cambio de cárcel representa un "agravamiento de las condiciones de detención".

Laurta está acusado de "homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género" y será juzgado desde el 8 de marzo de 2027.