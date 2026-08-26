Pánico en Recoleta: se atrincheró más de una hora en su departamento

Un hombre de 35 años permaneció atrincherado durante más de una hora en un departamento del barrio porteño de Recoleta. La Policía de la Ciudad desplegó un operativo y finalmente logró reducirlo y trasladarlo.

Todo comenzó este miércoles cerca de las 12, luego de un llamado al 911 que alertó sobre lo que ocurría en el edificio ubicado en el cruce de Montevideo y Paraguay.

El hombre tendría problemas psiquiátricos, de acuerdo con lo manifestado por su madre. Ante la situación, efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar para intentar controlar el episodio.

Al operativo se sumaron agentes de la División de Operaciones Especiales (DOE), que trabajaron junto con la Policía de la Ciudad para contener al involucrado y evitar que la situación pasara a mayores.

Más de una hora de negociación y un amplio operativo

Durante el procedimiento, un mediador mantuvo una negociación con el atrincherado durante más de una hora. Mientras avanzaba el diálogo, los efectivos especializados permanecieron desplegados en los alrededores del edificio.

Por el operativo, el tránsito quedó interrumpido sobre la calle Montevideo, mientras que la circulación por las calles cercanas continuó con normalidad. En la zona también permanecieron apostados tres patrulleros y dos ambulancias.

Con el paso de los minutos, la tensión se mantuvo en el barrio hasta que el personal especializado consiguió controlar la situación. Los efectivos ingresaron al edificio y redujeron al hombre. Fue llevado a la comisaría.

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