"Papá mató a mamá": revelan como la nena vio la escena del ataque mortal

Una nena de 8 años despertó a su hermano después de ver por las cámaras de seguridad cómo su papá atacaba a su mamá. La mujer murió y el acusado fue hallado herido a metros de la escena.

Todo ocurrió este jueves a la madrugada en el barrio porteño de Villa Devoto. Romina María de los Ángeles Calvo, de 40 años, murió apuñalada dentro de su casa, ubicada en Pedro Morán al 5200. Su marido, Walter Humberto Verón, de 56, quedó detenido como principal acusado tras ser encontrado a pocas cuadras del lugar con heridas cortantes.

Todo comenzó a las 6.50, cuando gritos provenientes del dormitorio matrimonial alertaron a la hija menor de la pareja. Con apenas 8 años, la nena no ingresó a la habitación: corrió hasta el sistema de monitoreo de la vivienda para entender qué pasaba.

La nena vio el ataque por las cámaras de seguridad

Las pantallas mostraban distintos sectores de la casa, incluido el propio dormitorio. La menor observó a través de esas imágenes el momento exacto en que su padre atacaba a su madre.

La nena fue a buscar a su hermano mayor, de 21 años. "Despertate, papá mató a mamá", fue lo que le habría dicho. El joven se dirigió a la habitación y la encontró muerta. Llamó al 911 y relató a los operadores que su papá había matado a su mamá y luego había huido de la casa.

Personal de la Policía de la Ciudad y médicos del SAME llegaron minutos después al domicilio. Alberto Crescenti, titular del organismo, confirmó que la mujer presentaba una herida de arma blanca y una hemorragia severa. "No pudimos hacer nada", lamentó el médico, quien constató la muerte en el lugar.

Las lesiones, según las primeras pericias, se concentraban en el cuello y el abdomen. La autopsia todavía deberá precisar la causa de muerte y reconstruir la mecánica del ataque.

El acusado escapó herido y quedó detenido

Antes de la llegada de los primeros patrulleros, Verón ya había huido de la vivienda. Un operativo cerrojo permitió a los efectivos localizarlo unos 200 metros de la escena, tendido en la vereda y con heridas cortantes en el cuello que, según la hipótesis preliminar, se habría provocado él mismo.

Debido a la gravedad de su estado, trasladaron al acusado bajo custodia policial al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado. En el trayecto que recorrió tras el ataque, los investigadores hallaron manchas de sangre, y en la vivienda secuestraron un cuchillo de grandes dimensiones que ahora será peritado.

Las cámaras instaladas en distintos ambientes de la casa, entre ellos el dormitorio donde ocurrió el crimen, pasaron a ser una pieza central de la investigación. Los peritos buscan determinar si el sistema grabó la secuencia completa del ataque y por qué había dispositivos también en espacios íntimos de la vivienda.

La investigación buscará establecer ahora si existían antecedentes de violencia en la pareja y qué desató el ataque que terminó con la vida de Romina Calvo.

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