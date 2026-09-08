"Pará porque nos vamos a matar": declaró la acompañante del tiktoker que atropelló y mató a una mujer con su hija

La testigo que iba como acompañante de Agustín López Gagliasso cuando atropelló y mató a Tania Gandolfi y su hija Agustina García, brindó su testimonio en el marco del juicio que se lleva a cabo en los tribunales de la ciudad de Rosario.

Su declaración ofreció detalles sobre la velocidad a la que circulaba el vehículo y las maniobras ejecutadas por el imputado en los instantes previos al choque fatal.

El testimonio de la testigo, identificada como Giovanna R. será clave para determinar si el accidente debe encuadrarse bajo la figura de homicidio culposo o dolo eventual.

Cómo quedó el vehículo del acusado tras el choque fatal.

Según la fiscal Valeria Piazza Iglesias, la testigo declaró que advirtió al conductor sobre el incremento de la velocidad y le solicitó en reiteradas oportunidades que disminuyera la marcha, incluyendo un pedido explícito: "Pará porque nos vamos a matar".

La testigo describió la actitud de López Gagliasso como la de un sujeto "enceguecido" que desoyó las advertencias. Asimismo, indicó que al momento de salir del túnel Arturo Illia se dio cuenta de que la pérdida del control del auto era inminente.

El testimonio incorporó además la descripción de un incidente de tránsito ocurrido minutos antes del choque fatal.

La reconstrucción del incidente indicó que el imputado discutió con el conductor de una motocicleta que transitaba por la misma vía. El expediente señala que el motociclista encerró al Peugeot 206 conducido por López Gagliasso, lo que derivó en insultos y en el inicio de una persecución.

Hasta la fecha, el motociclista no fue identificado debido a que la unidad circulaba sin la placa correspondiente.

La fiscal Piazza Iglesias sostuvo que, de haberse producido un choque contra el motociclista perseguido, la conducta podría haber encuadrado bajo la figura de dolo directo.

Después de ese episodio, el conductor impactó en el cruce de las calles Presidente Roca y Wheelwright, donde Gandolfi y su hija perdieron la vida.

Los peritajes establecieron que el automóvil se desplazaba a una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora, y venía realizando maniobras de sobrepaso con 0,20 gramos de alcohol por litro de sangre en el conductor.

La fiscalía solicitó una pena de 18 años de prisión de cumplimiento efectivo, junto con una inhabilitación absoluta para conducir vehículos por el término de 10 años.

El fallo del tribunal se daría a conocer durante el transcurso de la próxima semana.