Pareja de "mulas" evacuó casi 200 cápsulas de cocaína: ¿Dónde los atraparon?

Personal de Gendarmería Nacional (GNA) apresó a una pareja de nacionalidad boliviana en el Aeroparque Jorge Newbery, luego de que el personal de seguridad detectara que los sospechosos llevaban 199 cápsulas de cocaína escondidas en su cuerpo.

Según confirmaron voceros vinculados a la investigación, el operativo permitió desarticular una red familiar de contrabando que entraba droga desde Bolivia para distribuirla en distintas provincias de la Patagonia.

Los acusados se trasladaban, precisamente, a la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Todo comenzó cuando un hombre y una mujer, que habían salido desde la provincia de Salta y se dirigían a Gallegos, fueron sometidos a un escáner corporal durante una escala en la terminal porteña.

Gendarmía detuvo a dos "mulas" con 199 capsulas de cocaína.

De acuerdo a lo que se informó, los agentes de Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaron elementos extraños en sus tractos digestivos y, por orden judicial, los trasladaron al Hospital Fernández.

Tras la asistencia médica, la pareja evacuó un total de 199 cápsulas que contenían 2 kilos 465 gramos de clorhidrato de cocaína.

Además, los uniformados secuestraron u$s500, 2.530 pesos bolivianos, $840.700 y dos celulares. El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de la droga y de todos los elementos hallados, además de la detención de los dos involucrados.

Gendarmería detuvo a dos "mulas" con 199 capsulas de cocaína.

Según la investigación, la organización usaba a personas conocidas como "capsuleros", que arriesgaban su vida al transportar la droga en su cuerpo por vía aérea desde el norte del país hacia la Patagonia. La red ya había sido detectada en otros intentos de contrabando.

Los sospechosos llevaban 199 cápsulas de cocaína escondidas en su cuerpo.

En mayo, una mujer fue detenida cuando viajaba en colectivo hacia San Carlos de Bariloche con 184 cápsulas de cocaína ocultas en una valija. Un mes después, en junio, dos pasajeros bolivianos fueron arrestados en Mendoza mientras trasladaban 188 envoltorios en un micro.