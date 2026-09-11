Pareja de policías mató a motochorro que intentó robarle una moto

Un motochorro murió al ser baleado por una pareja de policías, que se resistió a que le robaran la moto en la que se movilizaba, en un suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Otro delincuente se dio a la fuga y es buscado por los pesquisas.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo en el cruce de Rivera Indarte y Zabala, cuando las víctimas, que se desempeñan en una Unidad de Policía de Prevención Local (U.P.P.L.) y que se hallaban de franco de servicio y vestidas de civil, se desplazaban a bordo de una moto Honda Tornado.

Según agregaron los informantes, en dichas circunstancias, dos individuos armados, que circulaban en otro rodado de similares características, interceptaron a los damnificados y pretendieron asaltarlos.

En legítima defensa

Trascendió que, por tal motivo, el suboficial, que conducía la motocicleta, extrajo su pistola reglamentaria nueve milímetros y, en legítima defensa, efectuó al menos dos disparos, oportunidad en la que uno de los proyectiles impactó en uno de los delincuentes, que falleció en el lugar.

A raíz de lo ocurrido, el otro delincuente resolvió escapar.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría quinta del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de apresar al otro sospechoso.

Interviene en la causa penal Fernando Martín Cappello, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción, quien resolvió convocar a los integrantes de la Gendarmería Nacional para llevar adelante diversas pericias.

Al delincuente muerto le incautaron una pistola Bersa Thunder nueve milímetros.

Por F.V.

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