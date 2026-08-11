Pareja encontrada sin vida en Corrientes: la principal hipótesis de la investigación

Marina Rosalía Segovia y Sergio Hugo Sánchez fueron hallados muertos en una vivienda del barrio Bañado Norte, en Corrientes, y la principal hipótesis que manejan los investigadores es que fue femicidio y que luego el agresor se quitó la vida. Se busca establecer el móvil del crimen.

Personal policial confirmó la muerte de ambos. Segovia murió por estrangulamiento, mientras que Sánchez se ahorcó con un cable en la misma habitación. Según las primeras pericias, el hecho había ocurrido al menos 24 horas antes de que los encontraran.

Los efectivos de la comisaría Sexta no hallaron indicios de desorden ni elementos que permitan sostener, por el momento, la intervención de otra persona en el hecho.

Los peritos continúan trabajando para reconstruir las últimas horas de la pareja y precisar la mecánica del crimen: en qué momento murió cada uno y qué pasó exactamente dentro de la vivienda.

El hallazgo de los cuerpos

Un hijo de la mujer fue quien dio con los cuerpos el lunes al mediodía. Preocupado porque su madre no respondía los mensajes, se acercó hasta la casa, forzó una ventana para ingresar y se encontró con la escena.

Segovia era madre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad. Combinaba distintos trabajos para mantenerse: hacía manicura, generaba contenido y daba charlas motivacionales. Tenía una presencia activa en redes sociales, donde había publicado por última vez la mañana del sábado.

La relación entre ambos era reciente. Sánchez no registraba antecedentes penales, aunque, según pudieron saber fuentes judiciales consultadas por Diario Época, atravesaba problemas serios de consumo de estupefacientes.

Un dato paralelo llamó la atención de los investigadores: el padre de Sánchez había radicado una denuncia por la desaparición de su hijo durante el mismo período en el que se produjo el crimen.

El fiscal Jorge Antonio Casarotto, titular de la UFIC N°9, quedó a cargo de la causa e intenta establecer el móvil del ataque.

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