Un grupo de patoteros baleó en la cabeza a pibe de 15 años en una pelea callejera

Un pibe de 15 años fue herido gravemente por varios patoteros, quienes lo balearon en la cabeza en una pelea callejera, a raíz de una presunta venganza registrada el fin de semana en el sur del conurbano bonaerense. Los malvivientes fugaron y son buscados por los pesquisas policiales, quienes descartaron, por completo, que los marginales hayan actuado con fines de robo.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo en Campana al 2800, casi en el cruce con Juan Manuel de Lavardén y en las cercanías de un arroyo, y se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona supuestamente herida de arma de fuego tendida en esa esquina.

Todas las noticias de Crónica, en vivo





Según agregaron los informantes, al arribar al mencionado lugar, los uniformados hallaron al menor herido, quien debió ser conducido de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Luisa Cravenna de Gandulfo.

Trascendió que los médicos del centro asistencial revisaron al paciente y determinaron que presentaba un certero impacto de bala en la región del cráneo.

Los testimonios de los vecinos





En base a los testimonios aportados por algunos habitantes de dicho vecindario, los servidores públicos de la comisaría décima del distrito averiguaron que el adolescente había sido atacado a disparos por los hampones como epílogo de una disputa.

Consta en el expediente que el damnificado, cuya identidad mantendremos en reserva por motivos legales, reside en las proximidades del Camino de la Ribera Sur.

Miembros de la seccional, apoyados por los efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal, realizan diferentes procedimientos en el barrio para establecer el paradero de los agresores.

La hipótesis de las autoridades





Con respecto a los motivos de lo ocurrido, las autoridades creen que el jovencito atacado, que cuenta con antecedentes delictivos, habría sido baleado a raíz de una venganza, ya que se descartó totalmente que los patoteros hayan obrado con intenciones de perpetrar un asalto.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional N° 6 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy



