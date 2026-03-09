Pedirán la prisión preventiva del presunto autor del femicidio de Thania Santillán

Diego Salto, el hombre detenido por el femicidio de Thania Santillán seguiría tras las rejas por pedido de la fiscal a cargo de la investigación, mientras avanza el desarrollo de la causa.

Lucía González Farías, titular del Ministerio Público Fiscal, considera que el detenido mató a la víctima el pasado 20 de febrero en la localidad santiagueña de Las Tinajas.

Según informó El Liberal, la fiscalía solicitará la prisión preventiva del acusado en lugar de requerir una prórroga de detención, al considerar que las pruebas reunidas hasta el momento resultan suficientes en esta etapa del proceso.

Para Farías, Salto habría ejecutado a la joven de 22 años tras efectuarle un disparo por la espalda y otro en la sien. Sin embargo, todavía se aguardan informes clave para el expediente, entre ellos el resultado de la autopsia, pericias psicológicas y el ofrecimiento de un perito por parte de la defensa.

Thania Santillán, la víctima del femicidio.

Por su parte, la querella -representada por Aída Farrán Serlé y Gilberto Perduca, quienes actúan en nombre de Noemí Paz, madre de la víctima- también espera las conclusiones de la autopsia para avanzar con una nueva presentación judicial basada en la eventual calificación legal que surja de esas pericias.

Según trascendió, antes del viernes la querella habría incorporado seis testimonios y capturas de mensajes al expediente. En esos intercambios, la joven pedía ayuda y relataba que la noche previa al crimen Salto la habría amenazado con una escopeta y abusado sexualmente.

Asimismo, los abogados aportaron información vinculada a una tía de la víctima, a quien Santillán le había confiado detalles sobre la convivencia con el acusado apenas 24 horas antes del femicidio.

En el marco de la investigación también declaró una enfermera que estuvo presente el día del hecho. Según su testimonio, junto a un efectivo policial logró acercarse al cuerpo de la víctima, mientras Salto permanecía apostado junto a un alambrado, con personal del USAR desplegado en el lugar a la espera de su rendición.

