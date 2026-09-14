Pedro Troglio pidió detener a un abogado acusado de una megaestafa inmobiliaria

El entrenador de Banfield y subcampeón con la Selección en el Mundial Italia 90, Pedro Troglio, solicitó la detención del abogado Diego Lacki, al que acusa de liderar una asociación ilícita por una megaestafa inmobiliaria vinculada con la desarrolladora ABES, de La Plata.

Troglio pidió la captura de Lacki, uno de los principales administradores de la constructora, y para fundamentar su reclamo presentó más de 60 audios de WhatsApp y documentación bancaria ante la Justicia tras el colapso de la constructora ABES.

A través de su abogado, Miguel Molina, el entrenador solicitó ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata que se requiera al juez de Garantías la detención de Lacki, a quien señala como una de las personas que habría tenido un rol central en la organización y administración de los negocios investigados. También pidió que dos integrantes de la empresa sean citados como imputados.

La representación de Troglio considera que existen elementos suficientes para avanzar contra Lacki y advierte que existirían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Nuevas pruebas

En la presentación, el abogado de Troglio sumó 66 audios de WhatsApp y documentación bancaria que podrían aportar elementos sobre el funcionamiento de la empresa y el destino del dinero aportado por los inversores. Entre las pruebas incorporadas hay conversaciones entre Lacki y Fernando Gil, un amigo del ex futbolista que había actuado como nexo para acercarlo a la desarrolladora.

Las grabaciones, además, permitirían reconstruir parte de la operatoria comercial de ABES y, según el abogado del director técnico, aportarían elementos sobre el supuesto papel que Lacki habría desempeñado en la conducción de los negocios. En uno de los audios, el administrador habla sobre la incorporación de inversores y la necesidad de establecer una estructura jurídica para ese tipo de operaciones.

El abogado de Pedro Troglio presentó más de 60 audios de WhatsApp y documentación bancaria como pruebas.

Los audios también incluyen referencias a los montos de las operaciones ya que Lacki habría solicitado que las transferencias realizadas por los inversores fueran superiores a 20.000 dólares.

Además del pedido de detención contra Lacki, la presentación apunta a que Macarena Núñez y Juan Ignacio Eulloque, gerenta y apoderado de la empresa, respectivamente, sean convocados a declarar como imputados. El planteo es para investigar posibles delitos de administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de activos.

Cómo habría sido la estafa

Troglio había comenzado a invertir en ABES en 2024, cuando adquirió unidades en proyectos que todavía estaban en construcción. Según su denuncia, la empresa habría ofrecido la entrega de los departamentos y el pago de una renta, condiciones que finalmente, de acuerdo con el reclamo del entrenador, no se habrían cumplido. El monto invertido habría sido de aproximadamente 157.000 dólares.

La causa que investiga la Justicia reúne a más de 150 damnificados y, de acuerdo con las denuncias incorporadas a distintos expedientes, el perjuicio económico investigado rondaría los 20 millones de dólares.