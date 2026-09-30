Vendía hamburguesas a la salida de un boliche: entre 10 personas lo golpearon, le robaron el celular y $48.000

Un trabajador de 39 años denunció que fue agredido por un grupo de unos diez hombres y que le robaron el celular y 48.000 pesos cuando volvía a su casa en La Banda, en Santiago del Estero.

Todo ocurrió alrededor de las 7 del pasado domingo, en inmediaciones del boliche BaySay, ubicado sobre la Autopista Juan D. Perón, cuando el hombre regresaba a su domicilio después de terminar su jornada laboral.

Durante la madrugada, el trabajador había estado atendiendo un carro de comidas situado frente al local bailable Sky Club. Una vez finalizada su tarea, emprendió el regreso a su casa.

Al llegar a cercanías de BaySay, según manifestó en la denuncia, fue sorprendido por alrededor de diez hombres que comenzaron a agredirlo físicamente.

Entre los señalados por la víctima aparecen dos hermanos, identificados por sus apodos como "Chulino" Suárez y "Benja" Suárez, quienes habrían participado del ataque.

De acuerdo con el relato del trabajador, el grupo lo golpeó y luego le sustrajo distintas pertenencias que llevaba consigo durante el regreso.

Le robaron el celular y 48 mil pesos

Entre los objetos denunciados como robados figura un teléfono celular. Además, los agresores le habrían quitado 48.000 pesos en efectivo.

Tras el episodio, el hombre realizó la denuncia ante la Comisaría Comunitaria N° 12. La presentación permitió iniciar las actuaciones para determinar qué ocurrió durante el ataque y quiénes participaron.

La investigación quedó caratulada como robo y procura establecer la participación de los acusados y las circunstancias en las que se produjo la agresión contra el trabajador.