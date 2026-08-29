Peleó con un vecino y lo mató a puñaladas con un tramontina en la calle

Una disputa de vieja data entre dos vecinos tuvo un desenlace fatal este sábado. Una nueva discusión escaló rápidamente, pasó de los insultos a la violencia y terminó con uno de los involucrados muerto en plena vía pública.

La intervención de la Policía permitió localizar poco después a un sospechoso, mientras los investigadores comenzaban a reconstruir los minutos previos al ataque.

Testimonios, elementos encontrados durante el procedimiento y las pericias serán ahora fundamentales para determinar exactamente qué ocurrió.

La Policía desplegó un operativo en San Carlos luego de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una violenta confrontación vecinal.

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El episodio ocurrió este sábado 29 de agosto, pasado el mediodía, y movilizó a efectivos policiales luego de un llamado al 911. Cuando los agentes arribaron al lugar señalado, se encontraron con una escena fatal y comenzaron a reconstruir lo sucedido a partir de testimonios recogidos en la zona.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se produjo en inmediaciones de las calles 139 y 35, donde Braian Yamil Álvarez, de 26 años, y Alessandro Luis Medina, de 24, mantuvieron una fuerte discusión derivada de conflictos previos.

La confrontación escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física. En esas circunstancias, Álvarez recibió heridas de arma blanca en el torso y la espalda. Una de las lesiones fue localizada en el hemitórax izquierdo y resultó fatal.

Los investigadores preservaron la zona donde ocurrió el ataque para realizar las pericias y reconstruir cómo se desencadenó la agresión fatal.

Tras un llamado que advertía sobre un altercado vecinal y una persona herida, efectivos de la Subcomisaría La Unión y personal policial se desplazaron hasta el lugar. Al arribar, encontraron a Álvarez tendido en la vía pública y sin signos vitales.

Los agentes comenzaron entonces a entrevistar a posibles testigos y, según indicaron fuentes del caso, varios señalaron a Medina como el presunto responsable. El sospechoso vivía a unas dos cuadras y no había logrado alejarse demasiado.

Poco después fue localizado en un evidente estado de alteración, con sangre en las manos y cortes en los brazos y la espalda. Al momento de ser identificado habría intentado resistirse, por lo que se produjo un breve forcejeo antes de que los efectivos consiguieran reducirlo y concretar su aprehensión.

El acusado, de 24 años, fue aprehendido cerca del lugar y quedó señalado como el presunto responsable del ataque

Durante el procedimiento, los investigadores también secuestraron un cuchillo tipo Tramontina y una barra de hierro con uno de sus extremos adaptado como manopla. Ambos elementos quedaron incorporados a la causa para determinar si fueron utilizados durante la confrontación.

La escena fue preservada para permitir el trabajo de los peritos y avanzar con las medidas necesarias para establecer cómo comenzó la discusión, quién utilizó cada elemento y en qué circunstancias se produjeron las lesiones mortales.

Según la información policial, Medina había sido mencionado previamente en investigaciones por distintos hechos de robo, con actuaciones correspondientes a 2022, 2024 y 2025. Sin embargo, al momento de su aprehensión no registraba pedidos de captura activos en el sistema policial.

Un cuchillo y una barra de hierro fueron secuestrados durante el procedimiento y se investiga si fueron utilizados durante el enfrentamiento.

La investigación quedó en manos de la Justicia platense, que deberá analizar las pericias, recibir testimonios y determinar la situación procesal del acusado.

Además, se buscará esclarecer el origen de los problemas que ambos mantenían desde tiempo atrás y reconstruir los minutos previos al ataque que terminó con la muerte de Álvarez.







