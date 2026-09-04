"Perdón, amigo": le robaron el celular a punta de pistola y luego se disculparon

Dos delincuentes asaltaron a un joven en la ciudad de General Roca, pero antes de retirarse le pidieron disculpas a la víctima.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en la intersección de las calles Artigas y Maipú y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes captadas se ve que el hombre no intenta resistirse, pero que termina discutiendo con los agresores.

"Perdón amigo, nos hace re falta, a nosotros no nos ayuda nadie", aseguraron los dos malvivientes después de cometer el robo y huir a pie del lugar de los hechos. Por su parte, se puede escuchar a la víctima decir "no pasa nada".

El análisis de la cámara de seguridad que captó el robo y las aledañas será clave para que los efectivos policiales puedan identificar a los responsables del robo y reconstruir los momentos previos y posteriores de lo que ocurrió.

Cómo fue el robo

Los delincuentes advirtieron la presencia de las cámaras de seguridad antes de cometer el ilícito, pero de todas formas abordaron a la víctima, que rápidamente les entregó los auriculares y la billetera.

Tras este accionar, uno de los ladrones le exigió que le muestre "la cintura", para corroborar que no tenga algún otro objeto de valor guardado en esa zona o algún elemento que le permita defenderse del ataque.

Luego de que le sacaron todas sus pertenencias, el hombre exigió a los ladrones que le devuelvan la llave de la casa, pedido al que accedieron los asaltantes, y luego de esto les pidieron disculpas por el robo.



