Pericias al Pity Álvarez: un médico afirmó que el músico "se encontraba vigil y no lúcido, lo cual no es concordante con un juicio normal"

Contrapunto y negativa. El músico Cristian "Pity" Álvarez fue declarado apto para afrontar el juicio oral en el que está imputado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano.

Las pericias interdisciplinarias concluyeron que las facultades mentales del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se encuentran compensadas para comprender el proceso, aunque el profesional presentado por la defensa firmó en disconformidad la resolución.

El examen médico se realizó tras el traslado del imputado desde el hospital psiquiátrico Solar Colonial de Castelar hasta la sede del Cuerpo Médico Forense. El informe oficial detalló que no existen indicadores objetivos de una alteración psíquica que configure una incapacidad procesal para ejercer su defensa frente al tribunal.

A pesar del dictamen mayoritario, los especialistas señalaron que durante las entrevistas se observó una participación fluctuante del paciente, lo cual fue sugerido como un factor a contemplar sin que represente un impedimento legal.

De esta manera, el Cuerpo Médico Forense respaldó los estudios preliminares practicados a comienzos de año para avanzar con el debate judicial.

Las objeciones de la defensa y el estado mental del imputado

En la aclaración del documento pericial, el especialista presentado por la parte defensora dejó asentada su postura en manuscrito para rechazar el aval judicial. "Se firma en disconformidad total porque, al momento del examen, el peritado se encontraba vigil y no lúcido, tal como lo informan los peritos oficiales; por lo cual no es concordante con un juicio normal", dictaminó el profesional de parte.

Asimismo, la representación técnica del acusado sostuvo que el examen evidenció "funciones neurocognitivas deficitarias" y recomendó mantener el régimen de internación involuntaria al considerar que persiste un riesgo para sí y para terceros. Estas diferencias mantendrán el debate sobre las condiciones del traslado e intervención del imputado en las audiencias.

Recomendaciones para la participación del acusado en las audiencias

Frente al panorama clínico expuesto, la junta médica sugirió que los magistrados adopten las medidas de resguardo necesarias para garantizar el monitoreo del paciente en caso de disponer su intervención remota. La capacidad procesal del acusado continuará bajo evaluación longitudinal según el desarrollo del comportamiento en el ámbito del debate oral.

El expediente busca juzgar el hecho ocurrido en el complejo habitacional Cardenal Samoré, donde la víctima falleció tras recibir cuatro disparos de arma de fuego. Con la elevación de las pericias de aptitud, el tribunal correspondiente quedará en condiciones de fijar el esquema de fechas para el inicio de las jornadas de juicio.