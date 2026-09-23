Una joven de 18 años murió atropellada por un auto que corría una picada en Mendoza

Un evento en el cual se realizan "picadas" en la provincia de Mendoza terminó de manera trágica, ya que una joven de 18 años murió como consecuencia de las heridas recibidas al ser atropellada por uno de los rodados que disputaban la carrera automovilística.

Si bien el accidente ocurrió en la jornada del domingo en el departamento de Lavalle, Morena González falleció el martes a la tarde tras las graves heridas sufridas en un hecho en el que hubo otras cuatro personas lesionadas.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 17.05 del domingo, en el circuito de carreras ubicado en dicho sitio donde poco después de que los dos vehículos que competían salieran de la línea de partida, un Chevrolet 400 que participaba perdió el control e impactó contra la zona de contención y las gradas, donde estaban los espectadores.

Tras el brutal impacto, dos ambulancias privadas que estaban en el predio asistieron a las cuatro víctimas y trasladaron a parte de los heridos al Hospital Sicoli. Morena, por la gravedad de las heridas, fue derivada al Hospital Central, donde ingresó en estado crítico, por lo que fue internada en terapia intensiva.

Muerte por las graves heridas

La joven había sufrido un politraumatismo grave y estuvo con asistencia respiratoria mecánica, y durante los días que estuvo ingresada en el centro de salud, la familia difundió una cadena de oración en las redes sociales para pedir por su recuperación, aunque pese a los esfuerzos médicos, la víctima murió este martes a la tarde.

Junto a ella, también estaba su hermano, quien sufrió varias lesiones y terminó con 7 puntos de sutura. Las otras dos personas también resultaron con varias heridas.

Morena González tenía 18 años (Redes).

Morena vivía junto a su familia en la ciudad mendocina de Junín y era la menor de tres hermanos. Se había graduado del secundario en la escuela Medalla Milagrosa. Tras confirmarse su muerte, la organización de las "Picadas de Lavalle" publicó un listón negro en símbolo de luto.

Respecto a las circunstancias en las que se dio el hecho protagonizado por el piloto Horacio Ortiz, las medidas de seguridad y habilitaciones de la competición son analizadas. El caso, que quedó en manos de la fiscal Gisela Lana, fue caratulado como homicidio culposo.

La Justicia ordenó la realización de una prueba toxicológica al piloto para determinar si estaba alcoholizado o había consumido alguna sustancia a la hora de participar la carrera, sin embargo, dio negativa.

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