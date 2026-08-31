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Lunes, 31 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
UN DETENIDO

Pidieron precintos en una ferretería, ataron al dueño de 86 años y huyeron con dinero

Tras la denuncia, la investigación identificó la camioneta de los delincuentes. Ocurrió en La Lucila del Mar y la captura fue en el conurbano bonaerense.

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Dos hombres ingresaron a una ferretería de Lucila del Mar, simularon ser clientes, pero terminaron reduciendo y atando al dueño, un comerciante de 86 años, para exigirle dinero en efectivo. 

Todo sucedió el 13 de agosto y tras la denuncia, la investigación de la DDI de La Costa permitió identificar el vehículo utilizado durante el hecho y detener a un hombre de 44 años en el conurbano bonaerense.

Cómo fue el robo en la ferretería

Según consta en la investigación, los sospechosos ingresaron al comercio ubicado en Mendoza al 4700 y mantuvieron inicialmente una actitud de clientes. Luego habrían intimidado verbalmente al propietario y lo trasladaron hasta una vivienda situada en la parte posterior del local.

Una de las cámaras que permitió identificar al sospechoso.
Una de las cámaras que permitió identificar al sospechoso.

Una vez allí, los agresores ataron al hombre de 86 años a un sillón y le exigieron que entregara dinero en efectivo. Ante la intimidación, la víctima entregó una suma cuyo monto todavía no había sido establecido. Después, los involucrados escaparon del lugar.

La denuncia fue radicada en la comisaría local y, a partir de ese momento, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Costa comenzaron a analizar las cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el recorrido de los autores.

El relevamiento de las imágenes de la Secretaría de Seguridad de La Costa permitieron detectar una camioneta que habría sido utilizada durante el hecho y que después habría servido para escapar hacia el conurbano bonaerense.

Con el avance de las tareas, los investigadores lograron individualizar al hombre que habría conducido la camioneta y determinaron dos domicilios relacionados con él. Con esos elementos, el magistrado interviniente ordenó allanamientos y detenciones.

Los procedimientos se realizaron el viernes en un barrio cerrado y terminó con la detención de un hombre de 44 años, señalado como el presunto conductor de la camioneta vinculada con el hecho.

La denuncia fue radicada en la comisaría local y, a partir de ese momento, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Costa comenzaron a analizar las cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el recorrido de los autores.El relevamiento de las imágenes de la Secretaría de Seguridad de La Costa permitieron detectar una camioneta&nbsp;que habría sido utilizada durante el hecho y que después habría servido para escapar hacia el conurbano bonaerense.Con el avance de las tareas, los investigadores lograron individualizar al hombre que habría conducido la camioneta y determinaron dos domicilios relacionados con él. Con esos elementos, el magistrado interviniente ordenó allanamientos y detenciones.Los procedimientos se realizaron el viernes&nbsp;en un barrio cerrado y terminó con la detención de un hombre de 44 años, señalado como el presunto conductor de la camioneta vinculada con el hecho.Lo secuestrado en poder del acusado.&nbsp;
Lo secuestrado en poder del acusado. 

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares, un pantalón de jean negro, una campera gris, un par de zapatillas y documentación relacionada con una camioneta.

El segundo procedimiento tuvo resultado negativo. La camioneta buscada no fue encontrada y quedó con pedido de secuestro. El detenido fue trasladado a sede fiscal para prestar declaración en una causa caratulada como"hurto", según lo dispuesto por la Justicia.

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