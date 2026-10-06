Los médicos determinaron que Pity Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio por homicidio

El Cuerpo Médico Forense determinó que Cristian "Pity" Álvarez se encuentra apto para afrontar el juicio oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

Tras una evaluación interdisciplinaria presencial, los peritos oficiales concluyeron que el músico comprende el sentido y alcance del proceso judicial, por lo que no presenta impedimentos para ejercer sus derechos de defensa.

Ante estas conclusiones, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 convocó a las partes a una audiencia fijada para el próximo viernes 9 de octubre a las 11:30. En ese encuentro, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro analizarán el informe de casi treinta páginas y definirán el reinicio del debate oral.

Durante el examen presencial, los profesionales describieron al imputado como orientado y sin alteraciones sensoperceptivas como delirios o alucinaciones. Pese a que su actitud de colaboración fue fluctuante, los especialistas determinaron que sus funciones psíquicas se encuentran compensadas.

Evaluaciones clave y disconformidad de los peritos defensores

Los peritos propuestos por la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, participaron de la junta médica pero firmaron el dictamen en disconformidad. No obstante, el informe oficial incorporó análisis de registros audiovisuales recientes y estudios psiquiátricos previos que ratifican la capacidad procesal del acusado.

El reporte médico incluyó recomendaciones para contemplar en caso de que las audiencias se realicen de manera remota desde la clínica psiquiátrica de Castelar, donde el acusado permanece internado por disposición de un Juzgado Civil. En ese sentido, sugirieron garantizar mecanismos de contención y supervisión continua para atender posibles variaciones en su estado de ánimo durante las jornadas del juicio.