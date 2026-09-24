Pity Álvarez continúa internado tras sufrir una crisis hipertensiva: qué declaró su madre en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz

Pity Álvarez continúa internado en terapia intermedia del Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva durante la madrugada del miércoles. Según indicaron los médicos, el músico permanece estable y bajo observación, mientras le realizan estudios para determinar su estado de salud tras el episodio que derivó en su traslado al centro asistencial.

Álvarez ingresó por la guardia del hospital y luego fue derivado a terapia intermedia. En el marco de la internación, los médicos detectaron un cuadro de deterioro cognitivo asociado a la crisis de presión que sufrió días después de protagonizar un choque en una estación de servicio de La Paternal.

La situación del artista también motivó la intervención de la Justicia civil, que ordenó una serie de exámenes para determinar si el cantante representa un peligro para sí mismo o para terceros. La medida se lleva adelante mientras continúa bajo seguimiento médico.

El episodio ocurrió luego de que el músico chocara contra un vehículo que se encontraba cargando combustible. De acuerdo con lo relatado por su abogado, Sebastián Queijeiro, la hermana de Álvarez le retiró las llaves y la documentación del automóvil tras el accidente. Luego de una discusión, el artista habría sufrido una fuerte suba de presión.

Qué declaró la madre de Pity Álvarez en el juicio

En paralelo a la internación, el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 llevó adelante una nueva audiencia por el homicidio de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz, ocurrido en 2018. La defensa había solicitado suspender el debate debido al estado de salud del acusado, pero el planteo fue rechazado.

La principal testigo de la jornada fue Cristina Congiú, madre de Álvarez, quien declaró sobre la relación entre su hijo y Díaz, además de los encuentros que mantuvo con la víctima durante sus visitas al barrio Samoré, en Villa Lugano.

La mujer aseguró que su hijo le había contado que sufría situaciones de "acoso permanente" y que tenía dificultades para desarrollar actividades cotidianas, según informó Clarín. También relató que ella comenzó a sentirse intimidada al encontrarse con Díaz.

"Me daba realmente temor", afirmó Congiú durante su declaración. La mujer contó que incluso consultó en una comisaría por esas situaciones, aunque aseguró que no quisieron tomarle una denuncia porque no contaba con pruebas.

Además, sostuvo que Díaz quería intervenir en la relación de su hijo con las drogas, aunque aclaró que parte de la información que conocía provenía de comentarios de vecinos y no podía confirmar personalmente todas esas versiones.