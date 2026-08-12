Pity Álvarez: el juicio continuará el viernes con ocho nuevas declaraciones testimoniales

La segunda jornada del juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez finalizó en la tarde de este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

Tras la recepción de cinco declaraciones testimoniales, los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el próximo viernes a las 10, cuando se reanudará el debate por el homicidio de Cristian Díaz cometido en el Barrio Samoré de Villa Lugano.

Así fue la segunda sesión del juicio contra Pity

Durante la audiencia brindaron su testimonio Verónica Román, expareja de la víctima; Agustina Inbernoz, quien declaró por la plataforma Zoom desde Estados Unidos y sin presencia de la prensa; Alejandro Marcelo Pedrozo y Raúl Prieto Inbernoz, padrastro de la joven.

Los testimonios aportaron detalles sobre los momentos previos y posteriores al ataque a tiros ocurrido en 2018. Por su parte, el músico asistió con un par de guantes llamativo y el tribunal le realizó una solicitud al respecto.

Próximas audiencias y citaciones de la Fiscalía

Para la jornada del viernes, la Fiscalía conducida por Sandro Abraldes propuso la presentación de ocho testigos. Entre las citaciones previstas figura el testimonio de Carlos Ulises Stiempcich, amigo de la víctima, cuya declaración debió ser reprogramada tras no haber podido asistir en la sesión de este miércoles.

Por su parte, la tanda de declaraciones correspondiente a los efectivos de las fuerzas de seguridad e instructores policiales de la causa quedará reservada para los encuentros judiciales programados para la próxima semana.