Pity Álvarez: "El que da el veredicto es el que todo lo ve"

Pity Álvarez habló con la prensa al salir de la tercera audiencia por el juicio que trata el crimen de Cristian Maximiliano Díaz.

El debate se inició esta semana en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que integran los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.



Tras terminar la jornada de testigos del día, Álvarez salió del edificio y tuvo una escueta charla con la prensa, en donde sostuvo que está tranquilo.

"El que da el veredicto es el que todo lo ve. Estoy tranquilo", resaltó en una breve interacción con la prensa.

Este viernes se convocó a vecinos del barrio Samoré para testificar. Se trata de la zona en donde ocurrió el homicidio.

Allí se presentaron Liliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo y Pablo Roberto Musumano, mientras que Pablo Sebastián Robles estaba convocado y no asistió.