¡EXCLUSIVO! Juicio a Pity Álvarez: su abogado cuestionó los peritajes y la continuidad del debate

El proceso judicial contra Cristian "Pity" Álvarez atraviesa horas decisivas de cara a la nueva fecha fijada por el tribunal para el próximo viernes 16 de octubre.

En medio de la controversia sobre si el músico se encuentra en condiciones de afrontar el debate oral, su abogado defensor, el doctor Javier Baños, brindó una entrevista exclusiva en Crónica TV donde cuestionó duramente el dictamen del cuerpo médico forense y advirtió sobre el grave riesgo que implica someterlo al proceso penal.

Una capacidad cognitiva «fluctuante y deteriorada»

Durante la comunicación con el piso de Crónica TV, el letrado se refirió al núcleo de la discusión judicial: la aptitud mental del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. Ante la consulta de los periodistas sobre si el músico comprende o no los procedimientos, Baños fue categórico al seccionar la realidad clínica del imputado.

"A veces entiende y a veces no, porque esto lo dijeron en multiplicidad de ocasiones los peritos: tiene una capacidad cognitiva absolutamente deteriorada y absolutamente fluctuante. No se puede hacer una fotografía de un momento de una entrevista de 10, 15 o 20 minutos», explicó el abogado.

Asimismo, criticó que se le haya dado mayor peso mediático o circunstancial a apariciones públicas -como la recordada entrevista televisiva- por encima de las constancias médicas formales y el historial clínico respaldado por especialistas.

Cuestionamientos al procedimiento y peritajes «lapidarios»

En el mano a mano exclusivo con Crónica TV, la defensa apuntó de lleno contra las formas en las que se emitió el último informe oficial, señalando una supuesta violación al Código de Procedimiento Penal.

Falta de deliberación secreta: Según detalló Baños, el artículo 262 exige una reunión conjunta y secreta entre peritos oficiales y de parte antes de emitir un dictamen unificado o con disidencias formales. Sin embargo, denunció que la conclusión ya estaba escrita e impresa previamente.

Informes en contra: El letrado remarcó que existen múltiples informes lapidarios firmados por profesionales de la salud, la obra social, el Hospital Tornú y la propia clínica psiquiátrica donde se encuentra internado, los cuales advierten que sacarlo de su terapia para conectarlo a través de Zoom o trasladarlo al juzgado representa un peligro crítico para su integridad física y mental.

Escenario artístico versus realidad clínica

Uno de los puntos más gráficos de la entrevista se centró en la aparente contradicción entre las presentaciones musicales históricas de grandes artistas y sus patologías cognitivas avanzadas. Para ilustrarlo, el abogado evocó los casos de figuras como Cacho Castaña o Tony Bennett.

«Cacho Castaña [...] con un Alzheimer muy avanzado donde, insisto, no reconocía a sus propios familiares ni dónde estaba, los médicos recomendaron como terapia que cante y llegó a llenar el Teatro Colón y el Luna Park [...]. No necesariamente la capacidad para subirte a un escenario y dar un show implica la capacidad cognitiva que tenés que tener para poder estar en un juicio de esta complejidad», argumentó Baños en Crónica TV.

¿Qué se espera para las próximas audiencias?

Con el tribunal habiendo establecido el próximo viernes 16 de octubre como fecha límite para la presentación de las partes, el panorama judicial de Pity Álvarez permanece en una zona gris altamente compleja, tensionada entre los mandatos de la justicia penal, las medidas cautelares del fuero civil y los pronósticos reservados de los médicos tratantes.