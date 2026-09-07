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Lunes, 7 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DE REGRESO

Pity Álvarez llegó a Tribunales con un Código Penal bajo el brazo

El músico reapareció en la sede judicial tras ser dado de alta en un centro de salud para presenciar una nueva audiencia del debate en su contra.

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El músico Cristian "Pity" Álvarez arribó a una nueva audiencia del debate en el que está imputado por el asesinato de Cristian Díaz.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados sorprendió a los presentes al ingresar a la sede judicial sosteniendo un ejemplar del Código Penal en su mano.

Reaparición tras la descompensación médica

El retorno del acusado a los estrados se produce luego de que la jornada anterior debiera suspenderse repentinamente. Durante dicha sesión, el artista manifestó sentirse sofocado y descompuesto tras pedir ir al baño, lo que motivó la intervención del personal del SAME.

Debido a registros elevados de presión arterial y otros parámetros alterados, se dispuso en ese momento su inmediato traslado al Hospital Fernández. Tras permanecer internado durante varias horas hasta lograr su estabilización clínica, fue dado de alta para continuar con el proceso.

El avance de las declaraciones en la causa

La reactivación de las audiencias tiene como eje la presentación de testimonios clave para el desarrollo del proceso penal. Entre las declaraciones previstas figura la de la médica legista que asistió al imputado durante su descompensación física.

El proceso judicial busca determinar las responsabilidades penales en el hecho ocurrido en el barrio porteño de Villa Lugano. A pesar de las reiteradas interrupciones planteadas por su estado de salud, la causa retoma su agenda formal en los tribunales.

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